Berlin. Anwohner, Grüne und Linke wollen Hotelneubau in der Oranienstraße verhindern. Doch ob sie damit Erfolg haben werden, ist fraglich.

In Friedrichshain-Kreuzberg formiert sich Protest gegen einen Hotelneubau. Ausgerechnet auf der Oranienstraße soll es entstehen. Anwohner und Bezirkspolitiker sagen, dort gebe es bereits genug Tourismus. Der Hotel- und Gastronomieverband

Berlin e.V. (Dehoga Berlin) weist die Kritik zurück. Die Stadt liege noch längst nicht bei Belegungswerten früherer Jahre, sagt Hauptgeschäftsführer Thomas Lengfelder.

Am 13. September 2023 lief im Bezirksamt der Antrag für einen sogenannten Beherbergungsbetrieb ein. Die Eigentumsverhältnisse des Grundstücks galten im Kiez bis dahin als verworren. In der Nachbarschaft wird ein Kaufpreis von zwölf Millionen Euro kolportiert. Engagierte Anwohner wie Robert Hanig sagen, Zahlen machten derzeit die Runde, die wohl „aus dem Astronomiebuch stammen“. Ob Hotel oder Hostel: Beides jedenfalls würde den Menschen im Viertel keinen Nutzen schaffen. Zudem gebe es bereits auf der anderen Straßenseite einen Ableger der international vertretenen Kette Vier Jahreszeiten.

Kreuzberg: Kiezbewohner erleben Zustände wie am „Ballermann“

Philipp Vergin von der Anwohnerinitiative Bizim Kiez beklagt einen erheblichen Wandel der Oranienstraße. Gewerbemieten hätten sich zuletzt auf bis zu 50 Euro pro Kalt-Quadratmeter verdreifacht. Der Buchladen „Kisch & Co“ sei ebenso aus seinen Räumen verdrängt worden wie die „Neue Gesellschaft für bildende Kunst“. Bei all der „Tourisifizierung“ gehe dem Kulturstandort Kreuzberg zunehmend die Kultur verloren. Ein Hotelprojekt mit sechs, sieben Etagen symbolisiere da einen zunehmenden „Ausverkauf“ des Viertels, so Vergin.

Seitens des Bauressorts hieß es, mit der beantragten Flächendichte sei das Vorhaben aktuell nicht genehmigt worden. Allerdings sei eine Bebauung insgesamt eher zulässig. Auch könne man eine Nutzung als Hotel nicht verhindern. Seitens des mit dem Antrag in Zusammenhang gebrachten Projektentwicklers wollte man sich auf Anfrage der Berliner Morgenpost nicht äußern.

Dehoga-Chef verweist auf Steuereinnahmen durch Tourismus

Dehoga-Hauptgeschäftsführer Lengfelder unterstreicht die Bedeutung der Tourismusbranche in Berlin. „Ich kann die Kritik an weiteren Hotelstandorten nicht nachvollziehen“, sagt er. „Derzeit ist überall zu vernehmen, dass das Land über zu wenige Steuereinnahmen verfügt. Gleichzeitig ist unsere Branche eine der führenden Wirtschaftskräfte der Stadt.“ Für sie gelte es weiterhin, erlittene Verluste wettzumachen. „In der Belegung liegen wir deutlich hinter den Daten von 2019“, sagt er.

Die Zahlen der sogenannten Beherbergungsbetriebe seit 2009 schwankten in Berlin auf hohem Niveau. 2009 waren es 726 Unternehmen. Fünf Jahre später sowie 2019 lag die Anzahl mit 794 Orten am höchsten. Einen Einbruch erlebte das Gewerbe während der Corona-Pandemie. Nur 614 Betriebe hatten 2020 geöffnet. Im vergangenen Jahr waren 714 Niederlassungen registriert.

Friedrichshain-Kreuzberg ist bei den Touristen auf Platz drei

Unter den zwölf Berliner Bezirken sind die Unterkünfte von Mitte unter Reisenden am beliebtesten. Dort stiegen 2022 4,7 Millionen Gäste ab. An zweiter Stelle stand Charlottenburg-Wilmersdorf mit 1,8 Millionen Besuchern. Obwohl Friedrichshain-Kreuzberg der kleinste Bezirk der Stadt ist, war er drittbeliebtester Übernachtungsort für Berlin-Gäste. 1,4 Millionen Menschen kamen 2022.

Der aktuelle Widerstand der Bewohner im Bezirk gegen Touristenströme ist nicht neu. Seit 2018 demonstrierten mitunter Hunderte gegen einen Hotelbau an der Ecke Skalitzer- und Mariannenstraße. Dem Druck gaben die Investoren 2019 nach und schwenkten um auf einen Bürobau mit Supermarktfiliale im Erdgeschoss.

In Friedrichshain-Kreuzberg wollen Grüne und Linke das Hotel stoppen

Schon 2013 beantragten die Grünen unter dem Titel „Hotel- und Hostelflut stoppen“ in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV), dass grundsätzlich keine Hotelbauten mehr genehmigt werden. Allein schon aus Rücksicht auf die Anwohner müsse verhindert werden, dass „Ballermannviertel“ entstehen.

Nach eingehender Beratung in den Ausschüssen wurde die Forderung in abgeschwächter Form beschlossen. Darin hieß es nun nicht mehr, der Bezirk solle verbieten, sondern in Wohngebieten zumindest „strenge Maßstäbe“ anlegen. Auf einen neuerlichen Antrag zur Möglichkeit, Beherbergungsbetriebe zu verbieten, erklärte das Bezirksamt 2020, das Planungsrecht lasse die Verhinderung der Errichtung von Hotels nur „in einem sehr begrenzten Umfang zu“.

Am Mittwoch unternehmen Grüne und Linke einen weiteren Vorstoß. Mit einem gemeinsamen Antrag, eingebracht von Maria Haberer (Grüne) und Gaby Gottwald (Linke) fordern sie das Bezirksamt auf, alle rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen, um eine Genehmigung für Hotel oder Hostel in der Oranienstraße 1 zu verhindern oder die Größe zu reduzieren. Dabei gelte es etwa, die Lärmbelastung am Standort einzubeziehen. Die Gewährung des Vorkaufsrechts solle geprüft und die Eigentümer zu einer alternativen Nutzung gedrängt werden, etwa zu bezahlbarem Wohnen oder Büros für NGOs. „Die ganze Straße ist bereits auf Tourismus zugeschnitten“, sagt Gottwald. „Das allerletzte, was das Viertel jetzt braucht, ist ein weiteres Hotel.“

