Mehr als 100 Parkplätze weg: Kampf im Friedrichshainer Kiez

Nahe der Karl-Marx-Allee in Friedrichshain-Kreuzberg will der Bezirk Stellplätze zu Grün machen. Anwohner fühlen sich übergangen.

Berlin. Manche haben erst in den vergangenen Tagen davon gehört. Aber der Ärger im Viertel ist bereits groß. Der Bezirk will einen öffentlichen Parkplatz nördlich der Karl-Marx-Straße in Friedrichshain komplett verändern. Eine Grünanlage soll daraus werden. Doch aus vielerlei Gründen wollen dies Anwohner aus den umliegenden Hochhäusern nicht hinnehmen.

Die Berliner Morgenpost hat sich an diesem Donnerstagmorgen mit einem halben Dutzend von ihnen vor Ort verabredet. Ihre Stimmung ist gereizt. Auch Passanten bleiben stehen, kommentieren die Lage. Um die Ecke hatte das Straßen- und Grünflächenamt unter Verkehrsstadträtin Annika Gerold (Grüne) in diesem Jahr rigoros ein Parkverbot auf der Friedenstraße durchgesetzt, das jahrzehntelang nicht geahndet worden war – was für Parker nun teuer wurde. Derlei Umgang mit den Bewohnern regt im Kiez die wenigsten an, sich von der Bezirkspolitik für eine möglicherweise vernünftige Umgestaltung ihres Viertels begeistern zu lassen.

Die versammelten Anwohner an diesem Morgen haben alle ihre Motive, nicht auf die noch kostenlose Parkfläche im Hochhausquartier zu verzichten. Die 80 Jahre alte Gisela Wexwat und ihr 82-jähriger Mann Peter sagen, sie bräuchten ihren kleinen Kia für Fahrten zu Ärzten und für Einkäufe. „Viel können wir ja nicht mehr tragen“, sagt Peter Wexwat. Schon mit Auto sei das schwer genug. Als sie neulich zum Ausladen direkt vor ihrer Haustür parkten, sei umgehend der Abschleppwagen angerollt. Zudem, so Gisela Wexwat, die seit 47 Jahren im Viertel lebt, benötige das Ehepaar den Kleinwagen für Fahrten zu seinem Grundstück in Brandenburg.

Maurice Melitz sagt, für ihn und seine Partnerin als Mitarbeiter bei Filmproduktionen sei das Auto ein „Firmenfahrzeug“. „Wir brauchen es nicht einfach für den Berliner Straßenverkehr, sondern um unsere Existenz zu sichern“, sagt der 54-Jährige. „Soll ich mir da jetzt einen anderen Job suchen?“

An einigen Laternenmasten flattern laminierte Schilder, mit denen Bezirksamt und Senatsbauverwaltung zu einem Gespräch am vergangenen Sonnabend eingeladen hatten. Die CDU mit der Bezirksverordneten Marita Fabeck mobilisierte Anwohner zudem mit eigenen Einladungen. Ihre Partei hatte im vergangenen Jahr 1.440 Gegner eines autofreien Verkehrsexperiments im Kreuzberger Graefekiez für eine Aufsehen erregenden Unterschriftenaktion gewonnen. Bei der folgenden Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin und zu den Bezirksverordnetenversammlungen im Februar 2023 legte die CDU im Bezirk derart zu, dass sie nach Jahrzehnten wieder einen Stadtrat stellen konnte.

So kamen am vergangenen Wochenende auch viele Kritiker, die an einer Meinungswand der Veranstalter großflächig auf Post-it-Zettelchen Forderungen hinterließen wie: „Parkplätze bleiben“, „Noch mehr Parkplätze“ und „Tiefgarage“.

Das widerspricht den aktuellen Plänen des Bezirks. Vielmehr wird ein Wettbewerb ausgeschrieben, der die Vorlage für eine großflächige Umgestaltung des Bereichs Koppen- und Palisadenstraße liefern soll.

Bei der Einladung zur Bürgerrunde am Sonnabend kam es da am Parkplatz zu scharfen Wortgefechten zwischen Befürwortern und Gegnern. Letztere lasen überrascht auf einer Schautafel, dass der Parkplatz zur Grünfläche mit Spielplatz werden soll, und erfuhren, dass die gesamte Koppenstraße zukünftig verkehrsberuhigter Bereich ist. Die Einladung der Veranstalter vor einem aufgestellten Tiny House war nun Teil einer Öffentlichkeitsbeteiligung. „Dass dort ein Kinderspielplatz entstehen soll, klingt erst mal großartig, für mich als Mutter“, kommentiert am Donnerstag CDU-Frau Fabeck. Die Versorgung im Kiez sei doch aber bereits gut. „Es werden nur Gründe gesucht, diesen Kiez dort autofrei zu bekommen“, sagt sie.

Schon jetzt ist der bestehende Parkplatz überfüllt. Anwohnerin Gisela Wexwat berichtet, dort stünden monatelang Wohn- und Campingwagen. Ein Nachbar sagt, morgens parkten dort Pendler, die in die Stadt kommen, ihre Wagen auf dem Parkplatz abstellen und dann die gute Bahnverbindung in die Bezirke nutzen. Anwohner Maurice Gohlke (35) erklärte, er fahre sein Auto nur am Wochenende. Die 57 Jahre alte Evelyn Dippel räumt ein, dass für sie die Anfahrt zur Arbeit mit ÖPNV oder Auto ungefähr gleich lang dauerten. Aber sie habe mitunter schweres Material bei sich.

Die Umgestaltung des Bereichs geht auf einen Bezirksamtsbeschluss zurück, der zwei Jahre zurückliegt. Anwohner wie Maurice Melitz sagen, derlei Vorgänge im Rathaus entgingen den meisten Bürgern. Daher müssten jetzt die Menschen im Kiez Gelegenheit bekommen, gemeinsam erneut zu beraten, was dort passieren soll. Während dies eher unwahrscheinlich ist, bleibt für Anwohner wie ihn jetzt nur, abzuwarten: Die Wettbewerbsentwürfe für die Umgestaltung in ihrer Nachbarschaft werden im Frühjahr kommenden Jahres präsentiert.