Brandstiftung im SEZ: Stromverteilerkasten angezündet

In der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober 2023 wurde in einem Elektro-Umverteilungsraum des SEZ Feuer gelegt, wodurch die Technik vollständig zerstört wurde.

Berlin. Qualm und Ruß seien in alle Räume gedrungen, der Geruch des in den Flammen geschmolzenen Plastiks liege nach wie vor in der Luft. Dennoch öffnete der Recede-Club am Wochenende nur wenige Tag nach dem Brandanschlag seine Türen. Möglicherweise gehe es etwas später los, so der Betreiber am Freitagnachmittag. Denn noch sei man damit beschäftigt, den Schaden zu begrenzen, den der Brandanschlag angerichtet hat.

In der Nacht zu Donnerstag waren einer oder mehrere Täter in das Sport- und Erholungszentrum an der Ecke Landesberger Allee und Danziger Straße eingedrungen. „Dazu haben sie eine Scheibe am hinteren Gebäudeteil mit einem Glasschneider geöffnet“, sagt Siegel. Dies zeuge offenbar von einer gewissen Professionalität.

Ob es die Täter auf das Gebäude oder direkt auf den Club abgesehen haben, sei unklar. Allerdings hätten sie offenbar gezielt den einen der sieben Elektro-Unverteilungsraum des SEZ angesteuert, an dem das Recede hängt, dort Feuer gelegt und die Stromversorgung damit vollständig zerstört haben. „Es sieht so aus, als hätten sie gewusst, wo dieser Raum ist.“

Ermittler des LKA stellten Brandbeschleuniger fest

Die Einbrecher drangen über ein Fenster in das sonst weitgehend leerstehende Gebäude ein.

Foto: Amadeus Siegel

Bemerkt wurde das Feuer am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr von einem Mitarbeiter des SEZ, wie ein Sprecher der Berliner Polizei sagt. „Er hat aus dem Keller Brandgeruch registriert und dort zwei vollkommen ausgebrannte Stromkästen vorgefunden.“ Erste Ermittlungen des Landeskriminalamts (LKA) hätten ergeben, dass Brandbeschleuniger benutzt worden sei. „Die Flammen sind allerdings von selbst erloschen, ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile war nicht möglich und es wurde niemand verletzt“, so der Sprecher weiter. Die Frage, aus welchen Motiven die Täter handelten, sei nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das SEZ als ehemaliger Stolz der DDR-Freizeitkultur fristet bereits seit Jahren ein eher unrühmliches Dasein. Die Fassade bröckelt, Bauzäune schotten das Gebäude von der Straße ab. Das Wellenbad liegt trocken, während der Eigentümer Rainer Löhnitz und das Land Berlin seit Jahren im Rechtsstreit liegen.

Löhnitz kaufte das SEZ 2003 dem Land für einen symbolischen Euro ab. Die öffentliche Hand war damals froh, den Komplex, der nach dem Mauerfall Millionenverluste einfuhr, endlich los zu sein. Später wollte das Land den Kauf allerdings rückabwickeln. Als Argument wurde angeführt, dass Löhnitz anders als vereinbart das Schwimmbad nicht wieder in Betrieb nahm. Seit 2016 waren mehrere Gerichte bis in die höchste Instanz mit dem Fall beschäftigt. Der Bundesgerichtshof hat für November eine Beratung angekündigt.

Betreiber schätzen Schaden auf rund 100.000 Euro

Währenddessen dient das zunehmend verfallende Gebäude etwa als Kulisse von Filmaufnahmen. Auch Sportangebote finden zumindest vereinzelt noch statt. Im Juni eröffnete der Recede-Club im nördlichen Gebäudeteil, wo auf einer Fläche von rund 1000 Quadratmetern zu Techno und Progressiv Trance getanzt wird.

Um den Betrieb weiterhin möglich zu machen, habe man einen Baustromverteiler geliehen, so Betreiber Siegel. „Wir ziehen hunderte Meter von Kabeln neu, was ein Riesenaufwand ist.“ Man sei hoffentlich rechtzeitig fertig. Den Schaden durch das Feuer und die Kosten für die dadurch notwendigen Neuinvestitionen schätzt der Clubbetreiber auf rund 100.000 Euro.

Mehr zum Thema