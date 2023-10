Schulen, Kitas, Amt: Erzieher und Quereinsteiger dringend gesucht

Personalmangel in Schulen, Kitas und in Ämtern: Eine Messe bietet manchen die freie Jobwahl. Doch es gibt auch Enttäuschungen.

Berlin. Erziehung und Lehren bedeutet: Frühaufsteher sein. So ist die Jobmesse „Berlin-Tag“ in Kreuzberg am Sonnabendmorgen auch bald bestens frequentiert. Leute, die beruflich auf der Suche nach etwas Neuem sind, Träger, Schulen, Ämter, sogar der ukrainische Botschafter und die Bildungssenatorin sind gekommen. Besucher wie die 26 Jahre alte Tamara können sich die Anstellungen da aussuchen. Andere, wie die 38 Jahre alte Melanie, werden enttäuscht nach Hause gehen.

Die Senatsbildungsverwaltung veranstaltet ihren „Berlin-Tag“ zweimal jährlich. Auf der deutschlandweit größten Berufs- und Informationsmesse im Bildungsbereich versuchen etwa Jugendämter neues Personal zu finden. An anderen Ständen in der Veranstaltungshalle „Station“ sind Lehrer und Fachbereichsleiter von Schulen aus Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln oder Reinickendorf darauf aus, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. Die Bildungsverwaltung hat sogar eine komplette Beratungsstation aufgebaut, samt Experten an separaten Amtstischen und einem Wartebereich mit Monitor und Ticketnummern.

Erzieher, Quereinsteiger und Amtsmitarbeiter werden bei der Jobmesse in Kreuzberg umworben

Ganz klar: In der Hauptstadt wird in diesen Berufsfeldern um jeden Fachmann, jede Fachfrau gekämpft. „Wenn ich sage, ich sei kurz vor dem Abschluss als Erzieherin“, erklärt Tamara aus Charlottenburg-Wilmersdorf, „bekommen die Ansprechpartner hier große Augen.“ Sie will an eine Grundschule gehen, in Teilzeit 30 bis 35 Stunden arbeiten, nebenbei studieren. „Im Januar 2024 ist meine Ausbildung beendet, im Februar möchte ich anfangen.“ An den Infoständen habe man ihr da heute versichert: Das lässt sich machen.

Jörn Ruebsam ist Fachbereichsleiter Wirtschafts-/ Sozialkunde an der Modeschule Berlin.

Foto: Patrick Goldstein

„Zweierlei Besucher kommen zu dieser Messe“, sagt Jörn Ruebsam, Fachbereichsleiter Wirtschafts-/ Sozialkunde an der Modeschule Berlin und zum dritten Mal dabei. „Die einen sind im Beruf und wollen sich verändern, die anderen sind junge Menschen, die nun Ausbildung oder Beruf suchen.“ An seinem Kreuzberger Oberstufenzentrum lernt man in der Nähwerkstatt, wird zum Maßschneider oder gar zum Modisten ausgebildet. Auf dem Handy zeigt Ruebsam flink zwei erfolgreiche Designer, beide Absolventen der Modeschule. Wer bei ihm nach Berufsaussichten als Lehrer fragt, dem berichtet er von einer möglichen Verbeamtung und einem Lohn gemäß des Einstiegsgehalts am Gymnasium.

Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch trifft den ukrainischen Botschafter

Am anderen Ende der Halle informiert sich Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) über die Teilnehmer des Berlin-Tags. An einem Stand ihrer Verwaltung, wo Lehrkräfte mit internationalem Abschluss erfahren, welche Möglichkeiten sich ihnen in Berlin bieten, stößt der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev hinzu. Er fände es am besten, sagt er, wenn geflüchtete Ukrainer mit Lehrerqualifikation bei Eintreffen in Berlin schon im Ankunftszentrum von den hiesigen Behörden als mögliches Schulpersonal erfasst und und zügig eingesetzt werden würden.

Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) mit dem ukrainischen Botschafter Oleksii Makeiev bei der Messe „Berlin-Tag“ in der „Station“ in Kreuzberg.

Foto: Patrick Goldstein

Auch die 38-jährige Melanie ist mit einigen Ideen und Hoffnungen zur Messe gekommen. „Ich bin Einzelhandelskauffrau und sitze in der Drogerie an der Kasse“, sagt die Neuköllnerin. „Das möchte ich wirklich nicht ewig machen.“ An diesem Vormittag hat sie bei einigen Ständen ihre Chancen abgefragt. Und wurde überrascht. „Wenn ich zum Beispiel im Jugendamt arbeiten will, brauche ich zuvor eine Verwaltungsausbildung.“ Dabei habe sie gehofft, weil in der Stadt so oft die Rede von Quereinstieg sei, nach einigen Monaten der Einführung direkt losarbeiten zu können. „Ich bin enttäuscht“, resümiert sie.

