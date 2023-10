Kreuzberg: Stolpersteine für afroeuropäische Familie

Stolpersteine für die Familie Boholle: Erstmals wird in Kreuzberg auch Schwarzen Menschen als Verfolgte des Naziregimes gedacht.

Bei der Verlegung der Stolpersteine für die afroeuropäische Familie Boholle an der Alten Jakobstraße packt der Künstler Gunter Demnig, Erfinder der Stolpersteine, selbst an.

Gedenken an NS-Opfer Darum gedenkt Kreuzberg erstmals an afroeuropäische Familie

Berlin. Eigentlich sollte der israelische Botschafter Ron Prosor am Sonntag vier Stolpersteine für seine Familienangehörigen in Berlin verlegen. Aufgrund des Krieges in Israel sah er sich gezwungen, die Veranstaltung abzusagen. Eine andere besondere Gedenkstunde konnte hingegen stattfinden: Vor der Alten Jakobstraße 134 wurden fünf Stolpersteine für eine afroeuropäische Familie verlegt – darunter die ersten für Schwarze Menschen in Friedrichhain-Kreuzberg.

Auch POC-Menschen wurden von den Nationalsozialisten diskriminiert und verfolgt, darauf wies Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne) in ihrer Ansprache hin. „Das ist noch nicht in unserem Denken so präsent.“ Umso wichtiger sei es, ihre Geschichten zu erzählen und im öffentlichen Raum sichtbar zu machen.

Die fünf Stolpersteine sind für Joseph und Stefanie Boholle, deren Tochter Josefa, Schwiegersohn Cornelis und Enkel Peter van der Want. Sie lebten von 1939 bis 1943 in der Alten Jakobstraße. Das Haus wurde im Krieg zerstört, heute steht dort ein Neubau. Gunter Demnig, der Erfinder des Stolpersteinprojekts, verlegte die Mahnmale vor dem Haus persönlich.

Von Kamerun nach Berlin ins Kulissendorf

Der britische Historiker Robbie Aitken, der zu Schwarzen Opfern der Nazizeit forscht, hat auch die Geschichte der Boholles aufgeschrieben. Josef Bohinge Boholle kam als 16-Jähriger als Teilnehmer der Berliner Kolonialausstellung im Jahr 1896 von Kamerun nach Berlin, berichtete Aitken bei der Veranstaltung. Im Treptower Park wurde dafür ein Kulissendorf aufgebaut, in dem Frauen, Männer und Kinder aus deutschen Kolonien sich über Monate hinweg präsentieren mussten.

Neue Stolpersteine vor der Alten Jakobstraße 134 in Berlln-Kreuzberg, darunter auch die ersten für Schwarze Menschen in Kreuzberg.

Josef Boholle ließ sich danach in Berlin nieder, heiratete einige Jahre später. Mit seiner Frau Stefanie hatte er drei Kinder: Josefa Luise, Rudolf Bohinge und Paul Artur. Nach 30 Jahren in Deutschland bemühte sich Josef Boholle um die deutsche Staatsbürgerschaft, auch für seine Kinder. Vor allem Josefa, der Ältesten, war daran gelegen. Als bekannte Tänzerin war der Pass für Auslandsreisen wichtig.

Die Boholles gehörten zu den wenigen afrodeutschen Familien, deren Bemühungen erfolgreich waren, sie behielten den Staatsbürgerstatus sogar unter den Nationalsozialisten. Historiker Aitken vermutet, dass Josefs kolonialer Hintergrund dafür ausschlaggebend war – „im Zusammenhang mit der Hoffnung des nationalsozialistischen Deutschlands, die Vereinbarungen des Versailler Vertrages zu revidieren“.

In den Dreißigerjahren heirateten die Kinder, alle arbeiteten im Showgeschäft. Ihre Arbeitsmöglichkeiten wurden zunehmend durch die nationalsozialistische Politik eingeschränkt. Alle drei waren kurze Zeit Teil der sogenannten „Deutschen Afrika-Schau“. Auch Josef trat dort auf.

