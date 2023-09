Nach Lollapalooza in Berlin: Macklemore kommt nicht ins Berghain rein

Berlin. Der amerikanische Rapper Macklemore macht sich auf Instagram übers Berghain in Berlin lustig. Genauer gesagt darüber, dass er nicht reingelassen wurde. Offensichtlich wollte der Sänger nach seinem Auftritt auf dem Lollapalooza Festival am Sonntag noch in dem Techno-Club feiern gehen. Wenige Stunden später postete er dann in seiner Story auf Instagram, dass er von den Türstehen wohl abgewiesen wurde. "Wenn du abgelehnt wirst, wenn du versuchst, ins Berghain zu gehen... 1/4 in meiner Karriere", schreibt er in dem Post.

Mackemrore wird im Berghain abgelehnt.

Foto: Macklemore via Instagram

Ob die Türsteher ihn nicht erkannt haben oder trotz seiner Prominenz nicht reingelassen haben bleibt offen. Damit ist Macklemore nicht der erste Promi, der bei dem Versuch, ins Berghain zu kommen, scheitert. Es herrschen Gerüchte, dass auch Tesla-Chef Elon Musk nicht an den Türstehen von Berlins wohl bekanntesten Techno-Club vorbei kam. Er selbst dementiert diese und behauptet, er wollte gar nicht rein.

Diese Stars kamen nicht in Berliner Clubs rein

Noch härter als die Türsteher vom Berghain galten vor einigen Jahren noch die der Amber Suite. Sängerin Sarah Connor fand hier einst keinen Einlass, weil ihr damaliger Mann Marc Terenzi sich der Kleiderordnung "Schön schick wäre schön" widersetzte und eine zerschlissene Jeans trug.

Auch Britney Spears scheiterte beim Feiern in Berlin, genauer in der Edeldisco 90 Grad in der Dennewitzstraße. Der Türsteher hatte den Superstar nicht erkannt, deshalb mussten sie und ihre Tänzer draußen bleiben.

Ähnliches passierte auch Wayne Carpendale mit seiner damaligen Freundin Yvonne Catterfeld in einem Berliner Club.