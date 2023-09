Schienenersatzverkehr auf U7 ab Montag

Bietet sich während der U7-Sperrung zum barrierefreien Umstieg an: Der U-Bahnhof Mehringdamm in Kreuzberg.

Berlin. Fahrgäste der U7 in Berlin müssen sich von Montag, den 4. September um 2 Uhr morgens, bis Freitag, den 15. September, ebenfalls um 2 Uhr, auf Schienenersatzverkehr einstellen. Grund sind Stellwerksarbeiten zwischen den U-Bahnhaltestellen Fehrbelliner Platz und Möckernbrücke.

Nach Angaben der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wird der Ersatzverkehr mit barrierefreien Bussen angeboten. Wer auf einen entsprechenden Übergang angewiesen ist, soll dazu die U-Bahnhaltestellen Mehringdamm nutzen.

U7: Fahrgäste müssen mit mehreren Einschränkungen

Fahrgäste sollen wegen des Schienenersatzverkehrs eine längere Fahrzeit einkalkulieren und beachten, dass keine Fahrräder in den Bussen mitgenommen werden können. Ersatzhaltestellen entlang der Strecke werden ausgewiesen, so die BVG.

Lediglich zwischen Rathaus Spandau und Fehrbelliner Platz sowie zwischen Möckernbrücke und Rudow fahren die Züge in der Zeit nach dem jeweils gültigen Fahrplan, an den Haltestellen Fehrbelliner Platz und Möckernbrücke allerdings abwechselnd von beiden Gleisen, so das Verkehrsunternehmen.

Weitere Bauarbeiten direkt im Anschluss auf der U-Bahnstrecke

Direkt im Anschluss stimmt die BVG Nutzerinnen und Nutzer auf weitere Einschränkungen auf der U7 ein: Von Freitag, dem 15. September um 2 Uhr, bis Freitag, den 22. September, um 5 Uhr, verkehren auf der Strecke zwischen Richard-Wagner-Platz und Berliner Straße ebenfalls Busse. Zwischen Richard-Wagner-Platz und Wilmersdorfer Straße besteht ein zusätzlicher Pendelverkehr im Zehn-Minuten.-Takt.

Grund sind Bauarbeiten zwischen den U-Bahnhöfen Wilmersdorfer Straße und Berliner Straße. Auch in diesem Fall ist eine Fahrradmitnahme in den Bussen nicht möglich, außerdem ist der U-Bahnhof Möckernbrücke nicht barrierefrei.

Mehr zum Thema Verkehr in Berlin:

Noch bis Montag, den 11. September, um 3.30 Uhr, hält die U7 auf der Strecke wegen Bauarbeiten auch nicht am U-Bahnhof Altstadt Spandau in Richtung S+U Rathaus Spandau. Fahrgäste werden gebeten, an der Endhaltestelle auszusteigen und von dort eine Station zurückzufahren.

Bis Montag, den 2. Oktober, um 3.30 Uhr, stoppt die U-Bahn ebenfalls nicht in der Gneisenaustraße in Richtung S+U Rathaus Spandau. Auch hier sollen Nutzende bis U Mehringdamm (barrierefrei) oder U Möckernbrücke weiterfahren und anschließend zurückfahren.