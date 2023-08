Prinzenbad: Senatorin lobt neues Anti-Gewalt-Projekt

Berlin. „Betreutes Sportangebot“ steht auf den Schildern, die in die hinterste Ecke der weitläufigen Liegewiese im Kreuzberger Prinzenbad führen. Dort spielen zwei junge arabische Männer Tischtennis, einige Jugendliche Basketball und zwei Jungen Fußball als Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) am Freitagabend dem Pilotprojekt einen Besuch abstattete. „Mir ist der präventive Ansatz nach den Gewaltvorkommnissen in den Freibädern besonders wichtig“, sagt die Politikerin.

Seit dem 18. August stehen im Prinzenbad kostenlose Sportangebote für Besucher zur Verfügung. Am Freitag ist der Andrang nach einigen Regengüssen überschaubar, das Volleyball-Feld verwaist, doch an anderen Tagen seien bis zu 200 Gäste gekommen, so die Senatorin. „Mein Eindruck von dem Projekt ist super. Sport dient dazu, Begegnungen zu schaffen. Das Angebot trägt zu einer deutlichen Entspannung bei. Wir sind alle begeistert, und ich danke allen Beteiligten.“

In diesem Sommer ist im Kreuzberger Prinzenbad schon einiges passiert: Zum Ferienstart zog die Polizei mit einer mobilen Wache vor den Eingang, es folgten obligatorische Ausweiskontrollen und die Installation von Überwachungskameras. Reaktionen auf das Aufreger-Thema des Sommers, die gewalttätigen Auseinandersetzungen in den Hauptstadt-Freibädern, nach denen auch aus der Bundespolitik der Ruf nach schärferen Maßnahmen kam.

Das Prinzenbad: In diesem Sommer sorgte es nach gewalttätigen Auseinandersetzungen deutschlandweit für Schlagzeilen.

Foto: Fabian Sommer / dpa

Die nun neueste Maßnahme setzt auf Entschärfung. Projektleiter Erik Little hat bereits das ähnliche Angebot „SpOrt 365 Community“ im Görlitzer Park initiiert, er zieht im Prinzenbad nach der ersten Woche eine positive Bilanz: „Auch viele Familien mit kleinen Kindern nehmen das Angebot wahr, da verhalten sich die Jugendlichen gleich ganz anders.“

Ein dreiköpfiges Team von Übungsleitern und Übungsleiterinnen betreuen täglich zwischen 14 und 19 Uhr die Sportangebote, darunter der 20-jährige Amseln Kühn. „Durch Langeweile entsteht oft Blödsinn“, sagt er. „Hier können die Leute neue Sachen ausprobieren, es ist ein cooles Projekt.“ Gewalt habe er hier noch keine erlebt, „beim Fußball fallen manchmal Schimpfworte, weil alle gewinnen wollen“, aber das sei ja normal.

„Lieber einmal ein Foul beim gemeinsamen Spiel statt Ärger mit der Polizei“, so fasste es Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch zusammen, die bei ihrem Besuch Applaus erntete. Und zwar nachdem sie zielsicher drei Bälle nacheinander im Basketball-Korb versenkte. Das Sportangebot im Prinzenbad wird mit 10.000 Euro im Rahmen der Jugendsozialarbeit finanziert und wurde gemeinsam von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, dem Landessportbund, den Berliner Bäder-Betrieben und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie implementiert. Nach bisherigem Stand läuft es noch zwei weitere Wochen, „ich würde mir eine Verlängerung darüber hinaus wünschen“, sagt Günther-Wünsch.

Insgesamt zählte die Polizei in der ersten Hälfte der diesjährigen Sommersaison 48 Gewaltdelikte in Berliner Freibädern. Darunter vor allem Körperverletzungen, aber auch einige sexuelle Belästigungen, Bedrohungen, Nötigungen und Raubtaten. Neben dem Neuköllner Columbiabad hatte vor allem das Prinzenbad deutschlandweit für negative Schlagzeilen gesorgt.

