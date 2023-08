Berlin: Diese Neuerungen gibt es im "Bürgeramt der Zukunft"

In Berlin-Kreuzberg starten Bund, Land und Bezirk ein neues Modellprojekt. Diese Erleichterungen können Bürger zukünftig erwarten.

Berlin. Wer Dienstagfrüh einen Bürgeramttermin in Berlin suchte, musste sich auf Wartezeit und eine längere Stadttour einstellen. Das nächste freie Zeitfenster zur Beantragung eines Personalausweises fand sich am 9. Oktober. Bei der Dienststelle Wasserstadt Spandau. Bund, Senat und Bezirk wollen jetzt aber die Bürgerämter bürgerfreundlicher machen. In Kreuzberg stellten sie ein auf vier Jahre ausgelegtes Test-Projekt vor. Was dort funktioniert, wird in ganz Berlin übernommen.

„Bürgeramt der Zukunft“ heißt das Vorhaben. Kosten: Rund 500.000 Euro, vor allem aus Bundesmitteln. Bis 2025 sollen im Teststandort, dem Bürgeramt Schlesische Straße in Kreuzberg, alle Neuerungen eingeführt sein. In 2023 können Bürger laut Oliver Nöll (Linke), stellvertretender Bezirksbürgermeister und Stadtrat für Arbeit, Bürgerdienste und Soziales in Friedrichshain-Kreuzberg, dort erste technische Elemente nutzen.

Bürgeramt in Kreuzberg: Versuch, wie gut der Service sein könnte

Beim Testlauf stehen Beantragung und Abholung von Personalausweis und Reisepass im Mittelpunkt. An der Schlesischen Straße machen Bürger zukünftig ihr eigenes Check-in wie am Flughafen. Unabhängig von ihrem Termin können sie so etwa zu Mitarbeitern geschickt werden, die gerade Zeit haben. Im Warteraum haben sie W-Lan und Ladestationen.

Die Monitore im Amt bieten erweiterte Funktionen. Wer zu spät kommt, erfährt etwa, wer ihm jetzt zügig weiterhilft. An anderen Bildschirmen können Kunden vor Ort Anträge ausfüllen und auf den Weg bringen, was weitere Unterstützung durch das Amt letztlich unnötig macht.

Kostenersparnis, denn im Bürgeramt fotografieren die Amtsleute selbst

Mitarbeiter machen biometrische Passfotos zukünftig am Arbeitsplatz und haben Messgeräte, die die Körpergröße eines Antragstellers ermitteln. Damit sparen Bürger Fotokosten. Fertiggestellte Dokumente holen sie sich aus Ausgabeboxen nach Art der Abholstationen von Versandanbietern, die auch außerhalb der Geschäftszeiten genutzt werden können.

Wie gut das neue System im sogenannten Ausbildungszentrum wirklich funktioniert, dokumentiert und bewertet das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. Was gut läuft, wird schon vor Ablauf des Projekts in andere Berliner Bezirke exportiert. Projektpartner sind das Bundesministerium des Innern und für Heimat sowie die in der Senatskanzlei Berlin angesiedelte Staatssekretärin für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung.

Viele Ideen an einem Ort gebündelt

Derzeit ist das Martina Klement. Sie sagte, Elemente des Projektes seien schon andernorts im Einsatz. In Kreuzberg allerdings würden sie nun zusammengebracht. Ernst Bürger, Abteilungsleiter Digitale Verwaltung im Bundesinnenministerium sagte, die gewonnenen Erkenntnisse sollten die bundesweite Umsetzung des 2017 in Kraft getretenen Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen vorantreiben.

Nöll sieht als Ziel, Aufenthalte im Bürgeramt auf ein Minimum zu reduzieren. Nur 20 Prozent ihrer Amtsleistungen holen sich die Berlin derzeit digital. Nöll will, dass der Anteil auf 70 bis 80 Prozent steigt. Nebeneffekt: Den Mitarbeitern im Amt bleibe damit mehr Zeit für die Beratung. Aktuell werden monatlich rund 170.000 Termine in den Berliner Bürgerämtern wahrgenommen, im kleinen Friedrichshain-Kreuzberg sind es 700 bis 800.

