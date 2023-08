Lieferando-Beschäftigte streiken in Berlin für mehr Lohn

Berlin. Ein zum Totenkopf umstilisiertes Lieferando-Logo, Messer und Gabel wie zum Kampf gekreuzt und der Schriftzug „Streikerando“ stehen auf den schwarzen Warnwesten, die die Lieferando-Fahrer über ihre orange Dienstkleidung gezogen haben. Rund 130 Kurierfahrer aus ganz Deutschland waren am Donnerstagnachmittag vor das Hauptquartier in der Schlesischen Straße in Berlin-Kreuzberg gekommen, um mit einem Warnstreik für höhere Löhne bei dem Essenslieferdienst zu demonstrieren. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).

„Wir haben Lieferando im Februar zu Tarifverhandlungen über einen Mantel- und Entgelttarifvertrag aufgefordert“, sagt Mark Baumeister, Referatsleiter Gastgewerbe bei der NGG. Seitdem verweigere der Lieferdienst der Gewerkschaft das Gespräch. „Wir haben den Eindruck, dass das Unternehmen versucht, auf Zeit zu spielen und abzuwarten, bis die öffentliche Aufmerksamkeit abebbt.“ Deswegen wolle man den Protest der Kurierfahrer direkt vor den Unternehmenssitz in Berlin bringen.

Lieferando: Unternehmen lehnt Tarifverhandlungen bislang ab

Die Gewerkschaft fordert 15 Euro sowie angemessene Zuschläge für Schichten am Abend, an Sonn- und Feiertagen, dazu ein 13. Monatsgehalt, die Einberechnung der Heimfahrt nach der letzten Lieferung und eine Kilometerpauschale von 50 Cent netto für Mitarbeitende, die das eigene Auto zur Auslieferung nutzen. Zuvor hatte die Gewerkschaft bereits mehrfach in Berlin und anderen Städten zu Streiks aufgerufen, sie kann sich eine Arbeitsniederlegung von bis zu 48 Stunden vorstellen, sollte Lieferando nicht an den Verhandlungstisch kommen.

Lieferando-Fahrer aus ganz Deutschland folgten dem Aufruf der Gewerkschaft NGG zum Warnstreik.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Das Unternehmen lehnt Tarifverhandlungen bislang ab. „Ein Inseltarifvertrag würde Wettbewerbsunterschiede weiter verschärfen, so dass noch weniger Anbieter direkt anstellen“, teilte ein Sprecher mit. Der aktuelle Stundenlohn liege bereits bei 14 Euro. Das sei „mehr als Servicekräfte der Gastronomie verdienen und vergleichbar viel wie Lieferfahrer der Systemgastronomie nach Tarif“. Lieferando erklärte, seinen Beschäftigten „sichere Jobs mit einer fairen Bezahlung in einer unbefristeten Festanstellung mit niedrigen Einstiegshürden“ zu bieten.

Lieferdienst betont Möglichkeiten der betrieblichen Mitbestimmung

Lieferando verwies außerdem auf die Möglichkeit einer hohen betrieblichen Mitbestimmung. Mit rund 160 Betriebsratsmitgliedern funktioniere die Zusammenarbeit „überwiegend professionell und konstruktiv im Interesse aller Beteiligten“, so das Unternehmen.

„Berliner Konsumenten können weiterhin mittels Lieferando bestellen“, teilte das zum niederländischen Konzern Just Eat Takeaway gehörende Unternehmen am Donnerstag mit. „Restaurants mit eigenen Fahrern sind nicht vom Streik betroffen und wir haben unser Personal für die bestreikte Schicht aufgestockt.“

Aus Sicht der Fahrerinnen und Fahrer stellt sich die Situation in dem Unternehmen jedoch anders dar. Leonard Müller sagt: „Nur Vollzeit-Fahrer verdienen mit Boni im Schnitt 14 Euro“, so der 27-Jährige. Für die vielen Teilzeitbeschäftigten bei Lieferando liege der Verdienst eher auf Höhe des Mindestlohns, also um 12 Euro, so Müller, der sich auch bei der NGG engagiert. Damit sei in Berlin kaum über die Runden zu kommen, zumal die Höhe des Trinkgelds nach der Corona-Krise deutlich abgenommen habe. „Wer für 50 Euro bestellt, kann auch mal zwei Euro Trinkgeld geben“, so Müller. Aktuell sei es im Schnitt jedoch weniger als ein Euro.

So sehen Lieferando-Fahrer ihren Job

Besonders bitter: Mitarbeiter in der Unternehmenszentrale bekommen nach Auskunft der NGG im Gegensatz zu den Fahrern etwa Zuschläge etwa für Abend- oder Feiertagsarbeit, dazu Gutscheine zur Essensbestellung. Müller: „Wir liefern oft in die Zentrale. Trinkgeld kriegen wir hier aber fast nie.“

Ein weiterer wichtiger Punkt ist ihm die bezahlte Heimfahrt. Das erhöhe für das Unternehmen auch den Anreiz, den Algorithmus Fahrtenzuteilung so zu verändern, dass Fahrer nicht ausgerechnet am Ende ihrer Schicht ans andere Ende der Stadt geschickt werden. „Teilweise muss ich dann eine Stunde nach Hause fahren“, sagt Müller.

Um den Job langfristig machen zu können, hat Leonard Müller noch zwei weitere Wünsche an Lieferando: Mehr Urlaub als die gesetzlich vorgeschrieben vier Wochen und Gutscheine für eigenes Equipment. „Schließlich arbeite ich meistens, wenn Freunde und Familie frei haben“, sagt er. Mit Geld für Ausrüstung wie Kleidung oder Fahrradzubehör könnte er besser den Widrigkeiten des Jobs trotzen. „Denn da hat jeder Fahrer eigene Präferenzen“, sagt er.

(mit dpa/AFP)