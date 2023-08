Umwelt-Protest: Auf die Spree für mehr Klimagerechtigkeit

Demo mal anders: So protestierten am Sonntagnachmittag in Berlin rund 150 Menschen für grüne Energie und mehr Klimagerechtigkeit.

Berlin. Flöße, bunte Kanus, Stand-up-Paddels und politische Forderungen auf den Bannern: So schipperte die Demonstration „Climate & Boat“ am Sonntagnachmittag in Berlin über die Spree. Die Forderungen: Ausbau von erneuerbaren Energien, Klimaneutralität bis 2035, Energieabhängigkeit durch lokale Produktion beenden und eine sozialgerechte Energieversorgung.

Hauptsächlich junge Menschen waren am Sonntagmittag zu dem Startpunkt an der East Side Gallery gekommen, wo die Boote und Flöße ins Wasser gelassen und die Auftaktkundgebung gehalten wurde. „What do we want: Climate Justice. When do we want it: Now!“ – Was wollen wir: Klimagerechtigkeit, wann wollen wir sie: Jetzt – skandierten die Teilnehmenden, als sie ablegten. Von dort aus sollte es nach Veranstalterangaben noch spreeabwärts zum Vattenfall Heizkraftwerk Mitte gehen, wo weitere Reden geplant waren, bevor der Demozug zurück zum Ausgangspunkt schippern sollte.

Organisiert wurde die Demonstration zu Boot von der Jugendorganisation des Bund für Umwelt und Naturschutz Berlin (BUND Berlin). 150 Personen nahmen teil, auf gut 50 Kanus, dem Floß „Anarche“, als größtes Wasserfahrzeug, und vielen weiteren Stand-up-Paddels.

Bereits seit 2016 findet die „Climate & Boat“-Demo statt. Zum ersten Mal dabei war Susanne: „Der Klimawandel ist wie eine chronische Krankheit, die man nicht sieht, bis es zu spät ist. Deswegen braucht es Druck“, begründete sie ihre Teilnahme.