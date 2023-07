Görlitzer Park in Berlin: Gruppenvergewaltigung – Weitere Festnahme

Berlin. Die Berliner Polizei hat im Laufe der Ermittlungen zu einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung im Görlitzer Park einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, sei der 22-Jährige am Sonntagabend gegen 18 Uhr an der Skalitzer Ecke Görlitzer Straße durch Beamte aufgegriffen worden. Der Mann befinde sich jetzt in Untersuchungshaft. Ein anderer Beschuldigter, ebenfalls 22 Jahre alt, konnte bereits am letzten Donnerstag festgenommen werden. Erst in der letzten Woche war bekannt geworden, dass am frühen Morgen des 21. Juni 2023 mehrere Männer eine 27-Jährige vergewaltigt haben sollen. Deren 27-jähriger Freund sei von den Männern verletzt und am Boden festgehalten worden.

Görlitzer Park: Weitere Festnahme nach Gruppenvergewaltigung – "Lage ist inakzeptabel"

Der Park gehört vor allem wegen des offenen Drogenhandels zu den Kriminalitätsschwerpunkten Berlins. Seit Jahresbeginn 2020 setzt die zuständige Polizeidirektion 5 (City) die sogenannte „Brennpunkt- und Präsenzeinheit“ (BPE) ein. Die Einheit, die auch für Kreuzberg und damit den Görlitzer Park zuständig ist, wurde seitens der Behörden stets als großer Erfolg gefeiert. Zahlen dazu, wie häufig die BPE in jüngster Zeit dort im Einsatz war, konnte die Behörde in der letzten Woche auf Anfrage jedoch nicht liefern.

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik brachte zuletzt sogar einen Zaun und eine nächtliche Schließung des Parks ins Gespräch. Sie warnte zugleich, Polizei allein werde das Problem nicht lösen.

Kai Wegner (CDU), Berlins Regierender Bürgermeister, fand ebenfalls deutliche Worte nach den Gewalttaten. „Die Lage im Görlitzer Park ist inakzeptabel, so wie die Situation dort ist, darf es nicht bleiben“, sagte er gegenüber dem „Tagesspiegel“.