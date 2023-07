Brand in Berlin: Hochhaus in Flammen – zwei Menschen springen in den Tod

Am Freitagnachmittag brannte es in einer Kreuzberger Wohnung. Zwei Menschen starben als sie aus dem Fenster sprangen, um zu entfliehen.

Einsatzkräfte der einem Hochhaus stehen vor einem Hochhaus auf der Straße. Zwei Menschen sind wegen eines Brandes in einem Hochhaus aus dem Gebäude gesprungen und gestorben.

Zwei Tote Zwei Menschen sterben nach Wohnungsbrand in Kreuzberg

Berlin. Bei einem Wohnungsbrand an der Lindenstraße in Kreuzberg sind zwei erwachsene Personen ums Leben gekommen. Beide wollten sich mit einem Sprung aus dem Fenster in der 12. Etage vor den Flammen retten. Wie eine Feuerwehrsprecher der Berliner Morgenpost sagte, war das Sprungpolster der Feuerwehr erst teilweise aufgebaut, als die zwei Personen aus dem Fenster gesprungen waren.

#Brand in einem Hochhaus in der #Lindenstraße in #Kreuzberg. Die ersten Einsatzkräfte haben den Brand bestätigt und auf das Stichwort #Brand_6 + #MANV erhöht. Mehrere Personen werden derzeit gerettet und rettungsdienstlich versorgt. Wir sind mit über 100 Kräften vor Ort. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 28, 2023

"Die Rettungskräfte haben noch versucht, die Personen zu reanimieren, doch leider ohne Erfolg." Das Feuer war gegen 16.30 Uhr in einer Wohnung in der zwölften Etage des 15-geschossigen Hochhauses ausgebrochen. Die Wohnung brannte komplett aus, das Feuer ist aber gelöscht. Andere Mieter des Hauses mussten laut Feuerwehr nicht gerettet werden, es gab auch keine verletzten Personen. Die Feuerwehr war mit mehr als 160 Kräften im Einsatz.