Mehr grüne Höfe, um Berlin klimarobuster zu machen

Berlin. Eigentlich ist es ein typischer Innenhof eines Mietshauses im Berliner Wrangelkiez. Doch wo früher nur ein einsamer Kastanienbaum neben einem Rhododendronstrauch inmitten von steinernen Bodenplatten stand, ist heute ein hübsches Beet von etwa 60 Quadratmetern angelegt – samt kleiner Sitzinsel im Schatten des Baumes. Möglich wurde dies mit dem seit 2019 bestehenden Programm des Umweltamts Friedrichhain-Kreuzberg namens „Grüne Höfe“. Es soll Bewohner von Mietshäusern dazu ermuntern, den Innenhof in Eigenregie zu entsiegeln und neu zu begrünen. „Das Hofbegrünungsprogramm wird dazu beitragen, Berlin klimarobuster zu machen. Und die Entsiegelung hilft der Flora und Fauna“, sagt Manja Schreiner (CDU), Senatorin für Klimaschutz und Umwelt, bei ihrer Besichtigung des Innenhofgartens am Heckmannufer.

Eine Viertelmillion Euro für Grüne Höfe

Das lässt sich die Senatorin einiges kosten. „Als Senatsverwaltung wollen wir das Programm unterstützen, planen dafür für das kommende Jahr 250.000 Euro und für 2025 350.000 Euro ein“, sagt Manja Schreiner. Das Geld werde aus dem fünf Milliarden Euro schweren, bei den diversen Senatsverwaltungen heißbegehrten Berliner Sondervermögen für Klimaschutz stammen.

Mit der Ausweitung des Programms auf ganz Berlin will die Senatorin eine alte Hauptstadt-Tradition aus Vorwendezeiten wiederbeleben. Im Westteil der Stadt wurde ein Hofbegrünungsprogramm bereits im Jahr 1983 aufgelegt. Schon damals wusste man um die zu wenigen Grünflächen in den innerstädtischen Gebieten. In Ost-Berlin gab es ähnliche Maßnahmen. Nach der Wiedervereinigung wurde das Programm auf den gesamten Berliner Innenstadtbereich ausgeweitet. Insgesamt wurden von 1983 bis zur Einstellung Ende 1995 über 1600 Projekte bewilligt, 740.000 Quadratmeter Hof- und Fassadenflächen und 65.000 Quadratmeter Dachflächen begrünt.

Sprechstunde bei der Grünberaterin

Bis 2019 dauerte es, dass der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg es wieder einführte. „Wir wollen Natur im Kiez selbst erlebbar machen, Hof für Hof, Stück für Stück“, sagte Annika Gerold (Grüne), Bezirksstadträtin für Umwelt. Wer in dem heißbegehrten, aber dicht bebauten Bezirk wohnt und seinen Innenhof grüner machen will, der sitzt früher oder später wahrscheinlich Grünberaterin Vera Thoß gegenüber. Zweimal wöchentlich bietet sie ihre Sprechstunde an, einmal in Kreuzberg, einmal in Friedrichshain. Sie sieht sich mit den Interessenten Grundrisse des Hofs an oder schaut vor Ort vorbei, hört, was den Bewohnern vorschwebt, erklärt, was ihr sinnvoll erscheint – und was weniger. „Wir schauen, wie die Bodenverhältnisse sind, wie viel Licht in den Innenhof hineinscheint. Und natürlich, was die Anwohner gern möchten: Ob sie einen Ziergarten möchten oder ob er kinderfreundlich sein soll. Oder ob der Garten viele Früchte darbringen soll“, sagte Vera Thoß.

In den Innenhof des Hauses am Heckmannufer scheint wenig Licht. Neben den Gebäuden leisten die Kastanie und die beiden benachbarten Götterbäume ganze Arbeit. „Deshalb sind hier Pflanzen gewählt worden, die auch mit viel Schatten gut klarkommen“, sagte Grünberaterin Thoß. Zum Beispiel der Gelbe Lerchensporn, der Braune Storchschnabel (der allerdings lila blüht) oder Waldmeister, aber auch früchtetragende Pflanzen wie Walderdbeeren.

Anwohnerin Susanne Ziegler hat das Projekt am Heckmannufer 8 initiiert.

Foto: Florian Boillot

Das fertige Gartenkonzept landet dann auf dem Schreibtisch von Patrick Mahlow. Im Umweltamt Friedrichshain-Kreuzberg ist er zuständig für Artenschutz. Lange durfte er pro Projekt maximal 1500 Euro freigeben, inzwischen sogar bis zu 3000 Euro. „Viele wollten gern einen Baum pflanzen. Aber damit war das Budget fast aufgebraucht. Deshalb wurde es erhöht“, sagt Mahler. Angst vor übertriebener Bürokratie brauche man nicht haben. „Wenn das Vorhaben schon sinnvoll angelegt ist, geht es dauert die Bearbeitung nicht länger als ein bis zwei Wochen“, sagt der Sachbearbeiter. Voraussetzung für alles sei die Zustimmung des Eigentümers.

Anwohnerin ergriff Initiative für mehr Grün

Susanne Ziegler wohnt schon seit 30 Jahren in dem Mehrfamilienhaus mit seinen insgesamt 18 Mietparteien. Sie wohnt gern hier. „Aber wir haben uns hier mehr Grün gewünscht. Die Sommer werden ja immer heißer“, sagt sie. Überzeugungsarbeit unter den Nachbarn habe sie keine leisten müssen, als sie ihr Vorhaben im vergangenen Sommer vorstellte. „Alle waren gleich begeistert.“

Weil die Blütezeit im Herbst schon fast wieder vorüber war, habe sie den Antrag im Frühjahr gestellt. Gepflanzt worden sei dann im Juni. Von den 1500 Euro hatte Ziegler Pflanzen, Substrat, Humus, Rindenmulch (oder „veganes Hackschnitzel“, wie Ziegler sagt) und Rankhilfen gekauft. Es sei ein schönes Erlebnis für die Hausgemeinschaft gewesen. „Alle, die Zeit hatten, haben mitgemacht. Einige Nachbarn haben anderswo einen Garten und dadurch viel Erfahrung. Die haben sich toll eingebracht und auch Geräte zur Verfügung gestellt.“ Sie ist stolz auf das Resultat. Besonders gern habe sie die Lärchensporen und die einheimischen Hagebutten-Rosen. Die Auswahl Letzterer brachte ihr noch einmal ein Lob von Artenschützer Patrick Mahlow ein: „Da freuen sich meine Sperlinge.“

