Stralauer Allee: Sperrungen und Stau nach Wasserrohrbruch

Die Sperrung der Stralauer Allee dauert an

In Friedrichshain kommt es zu langen Staus

Grund für die Sperrungen ist ein Wasserrohrbruch

Berlin. Ein Wasserrohr unter der Stralauer Allee in Friedrichshain ist am frühen Montagmorgen geplatzt. Autofahrer müssen Staus, Verzögerungen und neue Streckenführungen hinnehmen. Die Allee entlang der Spree zwischen Oberbaumbrücke und Elsenbrücke wurde von dem Wasser auf einer größeren Fläche unterspült, wie ein Sprecher der Berliner Wasserbetriebe sagte. Vorsorglich wurde die Stralauer Allee in dem Bereich von Nagler- bis Modersohnstraße in beide Richtungen gesperrt. Laut Sprecher stehen jetzt mehrwöchige Leitungs- und Straßenbauarbeiten an.

Ein Polizeifahrzeug versperrt die Zufahrt zur Stralauer Allee.

Foto: Paul Zinken/dpa

Stralauer Allee: Sperrungen sorgen für Staus

Der Schaden entstand gegen 5.30 Uhr. Die Straße wurde auf einer Fläche von rund 800 Quadratmetern unterspült, so der Sprecher zur Berliner Morgenpost. Das gusseiserne Wasserrohr habe dort einen Innendurchmesser von 30,5 Zentimetern. Es wurde in Folge der Havarie von den Wasserbetrieben unterbrochen. Eine erste Umfahrung des Bereichs verlief über Modersohn- und Rothestraße bis zum Warschauer Platz.

In #Friedrichshain ist die Stralauer Allee zwischen Naglerstraße und Modersohnstraße in beiden Richtungen bis auf weiteres #gesperrt. Hier gab es einen #Wasserrohrbruch. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) July 10, 2023

Auf einer Länge von mindestens 100 Metern soll das Rohr nun erneuert werden. Dabei nimmt die Neuverlegung relativ kurze Zeit in Anspruch. Aufwendig sei dagegen, die Straße anschließend wieder befahrbar zu machen. Von den Folgen des Schadens sind beide Fahrtrichtungen betroffen. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Sie sicherte unter anderem eine Laterne ab, die wegen der Bewegung im Erdreich abgekippt war.

Die Stralauer Allee wurde für den Verkehr gesperrt, eine Umleitung eingerichtet.

Foto: Paul Zinken/dpa

Stralauer Allee zählt zu den meistbefahrenen Straßen Berlins

Wer sich am Montagvormittag vor Ort aufhielt, sah einen großflächig von Erde überdeckten Fahrbahnabschnitt. Diese war offenbar beim Rohrbruch hochgespült worden und anschließend auf dem Asphalt zurück geblieben. Experten der Wasserbetriebe inspizierten den Schaden. Das etwa einen Meter tiefe Loch zwischen Nagler- und Ehrenbergstraße befindet sich schräg gegenüber dem Firmensitz von Universal Music, nahe der Warschauer Straße.

Zur Ursache für den Bruch sagte der Sprecher der Wasserbetriebe, es handele sich bei der Stralauer Allee immerhin um eine der meistbefahrenen Hauptstraßen der Stadt. Verkehr und Straßenbauarbeiten hätten wohl dazu geführt, dass aus einem Riss letztlich ein Bruch wurde. Das Rohr stammt aus dem Jahr 1904.