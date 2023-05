Berlin-Wahl 2023: So ist Friedrichshain-Kreuzberg aufgestellt

Berlin. Ein bisschen erstaunlich ist es schon in dem seit mehr als zwei Jahrzehnten von den Grünen dominierten Bezirksgespann Kreuzberg-Friedrichshain: Wie fast überall in Berlin hat bei der Wahlwiederholung die CDU auch in Kreuzberg zugelegt: plus 5,4 Prozent im Vergleich zur ungültigen Wahl im September 2021. Damit steht der CDU ein Stadtrat-Posten zu. Gewählt zum neuen Stadtrat für Jugend, Familie und Gesundheit wurde Max Kindler.

Kriminalkommissar Max Kindler (CDU) ist der Neuzugang im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg.

Foto: CDU

Laut CDU ist der 27-jährige Kriminalkommissar nicht nur den jüngste Stadtrat Berlins, sondern auch der erste ihrer Partei seit mehr als 20 Jahren in Friedrichshain-Kreuzberg. Erst 2014 hat er sein Abitur gemacht, dann angefangen Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren und auf den gehobenen Polizeivollzugsdienst an der Hochschule für Wirtschaft und Recht umgeschwenkt. Vor seinem Amt war er Kriminalkommissar in der Direktion 5 und für das LKA Berlin tätig.

Sie ist weiterhin Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain Kreuzberg: Clara Herrmann von den Grünen.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Es hat sich nicht viel geändert in Friedrichshain-Kreuzberg. Die Grünen sind stärkste Fraktion geblieben und stellen auch weiterhin mit Clara Herrmann die Bezirksbürgermeisterin. Die Diplom-Geographin saß von 2006 bis 2016 im Berliner Abgeordnetenhaus. Anschließend wurde sie Bezirksstadträtin in Kreuzberg-Friedrichshain, bis sie bei der Wahl 2021 ihre Parteikollegin Monika Hermann beerbte.

Bezirksstadtrat Oliver Nöll (Linke) verantwortet Arbeit, Bürgerdienste und Soziales.

Foto: Ben Gross

Auch die restlichen Stadträtinnen und Stadträte bleiben im Amt. Stellvertretender Bezirksbürgermeister ist Oliver Nöll (Linke), er ist zuständig für Arbeit, Bürgerdienste und Soziales. Vor seiner politischen Arbeit bei den Linken war er Mitglied bei der SPD und u.a. IT-Berater. Er ist verheiratet, hat einen erwachsenen Sohn.

Florian Schmidt (Grüne) hat weiter die Abteilung für Bauen, Planen und Kooperative Stadtentwicklung unter sich.

Foto: M. Wellmer

Der Soziologe und Flamenco-Fan Florian Schmidt (Grüne, Abteilung für Bauen, Planen, Kooperative Stadtentwicklung) ist seit 2016 Bezirksstadtrat. U.a. mit der Begegnungszone Bergmannstraße wurde er berühmt oder berüchtigt - je nach Sichtweise.

Bezirksstadträtin Annika Gerold (Grüne) bleibt für Verkehr, Grün, Umwelt und Ordnung zuständig.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Bezirksstadträtin Annika Gerold (Grüne) verantwortet weiterhin die Abteilung für Verkehr, Grünflächen, Ordnung und Umwelt. Vor ihrem Amt studierte sie u.a. Volkswirtschaftslehre. Dann war sie Referentin in der Abteilung für Vermögen und Beteiligung der Senatsfinanzverwaltung.

Andy Hehmke (SPD), seit 2016 Bezirksstadtrat, ist zuständig für Schule, Sport und Facility Management.

Foto: Patrick Goldstein

Bezirksstadtrat Andy Hehmke (SPD) ist seit 2016 Bezirksstadtrat. Der 1974 geborene Magdeburger studierte nach Politologie sowie Sozialkunde und Deutsch berufsbegleitend Soziale Arbeit. Seit 2021 ist er zuständig für Schule, Sport und Facility Management. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Das Bezirkswappen von Kreuzberg-Friedrichshain.

Foto: Berlin.de

