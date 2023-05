Partys eskalieren: Polizei räumt Volkspark Friedrichshain

An Feiertagen und Wochenenden wird der Volkspark Friedrichshain zur lärmigen Partymeile. Am Vatertag eskalierte die Situation.

Berlin. In der Nacht zu Freitag sind mehrere Freiluft-Partys im Volkspark Friedrichshain eskaliert. Anwohner hatten sich bei der Polizei über laute Musik beschwert. Wie an so vielen Wochenenden wummerte an an allen Ecken und Enden des Parks.

Einzelne Feiernde widersetzten sich den Anweisungen der Polizei.

Foto: Morris Pudwell

Mehrere Partys in der Anlage waren außer Kontrolle geraten. Feiernde gerieten miteinander in Streit, es soll nach ersten Angaben auch zu Gewalt gekommen sein. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei begannen schließlich mit der Räumung der Grünanlage. Einige Feiernde sollen sich dabei widersetzt haben. Auch von Flaschenwürfen auf Polizisten wird berichtet.

Gegen 23.30 Uhr kehrte Ruhe im Park ein. Zurück blieben wie so oft Flaschen- und Müllberge.