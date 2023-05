Friedrichshain: Tanzen gegen den Ausbau der A100

Die Tanzdemo „Wem gehört die Stadt?“ bringt am Sonnabend in Berlin Hunderte auf die Straße. Die Forderungen.

Berlin. Mit lauter Dance-Musik und viel guter Laune ist die Tanzdemo „Wem gehört die Stadt?“ mit einer halben Stunde Verspätung vom Frankfurter Tor in Friedrichshain gestartet. Zwar nicht in Begleitung der 10.000 angemeldeten Personen, aber immerhin mehrere Hundert Menschen in teils schrillen Aufmachungen haben sich dem Zug angeschlossen. „Berlin soll so bleiben, wie es ist“, so Teilnehmerin Marie Paul. „Zu dieser Stadt gehören die Clubs“.

Zum sechsten Mal wird die Tanzdemo „Wem gehört die Stadt?“ veranstaltet. Ziel des Demonstrationszugs ist der Südstern. Mit elektronischer Musik und vielen Redebeiträgen soll gegen das Clubsterben, Verdrängung durch Gentrifizierung, hohe Mieten sowie das Verschwinden von kulturellen Freiräumen protestiert werden.

Die Tanzdemo „Wem gehört die Stadt?“ ist vom Frankfurter Tor aus gestartet. Ziel ist gegen 21:30 Uhr der Südstern. pic.twitter.com/1Ryt6djZqp — Dennis Meischen (@DennisMeischen) May 6, 2023

Einen inhaltlichen Schwerpunkt legen die Organisatoren in diesem Jahr auf die Stadtautobahn A100, durch deren Weiterbau viele Clubs und Kultureinrichtungen rund um die Elsenbrücke akut bedroht sein sollen.

Protest richtet sich gegen den Ausbau der A100

„In Berlin befürchten wir mit der schwarz-roten Koalition massive Rückschritte und finanzielle Einschnitte in der Stadtentwicklung, der Mietenpolitik, aber auch im Kulturbereich“, hieß es im Vorfeld von den Veranstaltern. „Deswegen gehen wir auch in diesem Jahr wieder auf die Straße, um laut und kreativ gegen den Ausverkauf Berlins und für den Erhalt unserer bunten Kieze zu demonstrieren.“ Das bedeute, zwanglose Freiräume für unterschiedliche Lebensentwürfe zu schaffen und zu schützen, wozu Clubs und Spätis genauso gehörten wie Musikschulen und Theater.

„Sie alle brauchen unsere volle Unterstützung im Kampf gegen Verdrängung“, so die Veranstalter. Viele Menschen in Berlin würden durch den Ausbau der A100 ihre Lieblingslocations verlieren, Mitarbeitende ihre Arbeitsplätze und Kulturschaffende ihre Bühnen. Die betroffenen Kieze würden in ihrem ursprünglichen Charakter zerstört. „Für uns ist deshalb klar: Wir brauchen keine Verkehrsplanung von vorgestern, sondern eine sozial-ökologische Stadtpolitik von unten, die Berlin in seinen gewachsenen Strukturen respektiert und mit den hier lebenden Menschen gemeinsam entwickelt.“

Ex-Kultursenator Klaus Lederer auf der Tanzdemo.

Foto: Dennis Meischen

In seiner Auftaktrede kritisiert der Ex-Kultursenator der Linken Klaus Lederer, dass die SPD der „Spandauer CDU“ den roten Teppich zum Roten Rathaus ausgerollt habe und den "ökologischen Wahnsinn" des Weiterbaus der A100 nun möglicherweise mit vorantreibt. „Die Freiräume Berlins müssen unbedingt erhalten werden“, so Lederer. Unter der neuen Koalition drohe ein Ausverkauf von Clubs und Kultur.

Clubcommission und Berliner Linke gehören zu den Unterstützern

Veranstaltet wird der Umzug vom Kollektiv Kirsch, einem Zusammenschluss von Künstlern, Veranstaltern und politisch Aktiven. Unterstützt wird das Projekt zudem von verschiedenen Berliner Clubs sowie Berliner Vereinen und Organisationen wie der Clubcommission und der Berliner Linkspartei. Auf insgesamt sechs Wägen werden unterschiedliche elektronische Musikstile und Livemusik zu hören sein.

Abseits der Start- und der Abschlusskundgebung werden auf Zwischenkundgebungen unter anderem Reden von Ex-Kultursenator Klaus Lederer (Linke) und der Musikerin Frau Malonda erwartet.