Cansel Kiziltepe wechselt aus dem Bundestag in den Senat

Berlin. Die Berliner SPD wird die Friedrichshain-Kreuzberger Bundestagsabgeordnete Cansel Kiziltepe in einen neuen Senat mit der CDU entsenden. Entsprechende Gerüchte wurden der Morgenpost in informierten Parteikreisen bestätigt. Die 47 Jahre alte Volkswirtin ist derzeit parlamentarische Staatssekretärin im Bundesbauministerium von Klara Geywitz (SPD). Sie könnte das der SPD zugeordnete Ressort für Integration, Arbeit und Soziales übernehmen, das in der bisherigen rot-grün-roten Koalition die Linken-Politikerin Katja Kipping führt.

Kiziltepe gehört seit Juni 2022 als stellvertretende Landesvorsitzende zum engsten Führungskreis des Landesverbandes. Bei den Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen gehörte sie stets zur Dachgruppe der Sozialdemokraten. Sie leitete aber für ihre Partei auch die Fachgruppe für Stadtentwicklung. Grundsätzlich könnte die Tochter türkischer Zuwanderer auch dieses Ressort übernehmen, hieß es in der SPD. Allerdings gilt es als wahrscheinlich, dass die bisherige Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sich das Planen und Bauen als Hauptaufgaben im Senat unter dem Christdemokraten Kai Wegner sichern wird.

Giffey muss sich zwischen den Ressorts Stadtentwicklung und Wirtschaft entscheiden

Ganz sicher ist das aber noch nicht. Giffey habe noch nicht endgültig entschieden, ist zu hören. Denkbar sei auch, dass sie das weniger konfliktträchtige Wirtschaftsressort bevorzugt. In diesem Fall müsste Giffey aber erklären, warum sie ausgerechnet den von ihr in den letzten Senat geholten parteilosen Ex-Handwerkspräsidenten Stephan Schwarz aus der Regierung verdrängen möchte. Schwarz gilt als anerkannter Fachmann und steht voll im Stoff. Seine Bereitschaft, auch unter der neuen Konstellation weiter zu machen, hat der Unternehmer bei allen relevanten Entscheidern hinterlegt. Mit ihrem Ansinnen, das Innenressort von ihrer Parteifreundin Iris Spranger zu bekommen, konnte sich Giffey in der Parteispitze nicht durchsetzen.

Der noch amtierende Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel gilt in der SPD wegen seiner Mitverantwortung für die missratene Berliner Wahl im Herbst 2021 als nicht weiter tragbar. Geisel war seinerzeit als Innensenator zuständig für die Wahlorganisation, hat diese Aufgabe aber nur halbherzig wahrgenommen und danach eine Verantwortung für die letztlich wiederholte Pannen-Wahl zunächst bestritten. Dennoch an Geisel festgehalten zu haben, wird inzwischen als Fehler Giffeys bewertet, der zum schlechten Abschneiden der SPD bei der Wiederholungswahl im Februar beigetragen hat.

Kiziltepe ist Bundesvorsitzende der mächtigen SPD-Arbeitsgemeinschaft für Arbeit AfA

Wenn also Cansel Kiziltepe Integrations- und Sozialsenatorin wird, kann sie sich auf eine gehörige fachpolitische Erfahrung stützen. Im Bundestag, dem sie seit 2013 angehört, war sie zwar bislang für Finanzpolitik und aktuell für Baupolitik zuständig. Aber die verheiratete Mutter zweier Kinder lernte das Metier im Büro des 2013 verstorbenen langjährigen SPD-Arbeitsmarkt- und Sozialexperten Ottmar Schreiner kennen. Seit Sommer 2022 steht sie wie einst ihr früherer Mentor an der Bundesspitze der SPD-Arbeitsgemeinschaft für Arbeit (AfA, bis 2022 Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen). Die AfA ist eine der größten Zusammenschlüsse der SPD und repräsentiert weite Teile des Arbeitnehmerflügels der Partei..

Die im Wrangelkiez aufgewachsene Kreuzbergerin ist anders als die 2022 mit unter 60 Prozent zur Landesvorsitzenden Franziska Giffey in der Berliner SPD hoch angesehen. Mit dem Wechsel in die Landespolitik könnte sie zu einer ernsthaften Konkurrenz für die Ambitionen der noch amtierenden Senatschefin werden, 2026 bei den nächsten regulären Wahlen wieder nach dem Roten Rathaus zu greifen. In der Stadt ist Kiziltepe jedoch noch ziemlich unbekannt. Als die möglichen neuen Koalitionsspitzen von CDU und SPD nach den Sondierungs- und Koalitionsrunden die Ergebnisse verkündeten, stand sie zwar oft daneben, ließ aber kaum ein Wort öffentlich verlauten.

Alles könnte scheitern, wenn die SPD-Basis den Koalitionsvertrag mit der CDU ablehnt

Offiziell bekanntgegeben werden die Personalien für die Bildung des neuen Senats aber erst, wenn die SPD-Basismitglieder ihre Abstimmung über den Koalitionsvertrag abgeschlossen haben. Das Ergebnis wird am Sonntag ausgezählt. Zuletzt waren neben den Anhängern des bisherigen Regierungsbündnisses mit Grünen und Linken vermehrt Politiker mit dem Ziel hervorgetreten, die Partei sich in der Opposition neu sammeln zu lassen. Dennoch wird allgemein mit einem mehrheitlichen Ja für die Koalition mit der CDU gerechnet. Sollte es so kommen, kann der CDU-Landesparteitag am Montag das Bündnis absegnen und CDU-Chef Kai Wegner am Donnerstag den 27. April im Abgeordnetenhaus zum Regierenden Bürgermeister gewählt werden.

Infokasten in Print

Wenn die SPD-Basis zustimmt, kann der neue Senat Anfang Mai die Arbeit aufnehmen. Der mögliche Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) wird mit folgenden Politikern regieren. Einige davon sind bestätigt, andere sehr wahrscheinlich, einige noch offen. Für die CDU übernimmt Katharina Günther-Wünsch die Bildung, Joe Chiallo die Kultur, Manja Schreiner Umwelt/Mobilität und Stefan Evers die Finanzen. Offen ist noch ein Name für die Justiz. Für die SPD bleibt Iris Spranger Innensenatorin. Franziska Giffey übernimmt wahrscheinlich Stadtentwicklung, Stephan Schwarz macht weiter die Wirtschaft. Cansel Kiziltepe kümmert sich um Integration, Arbeit und Soziales. Offen ist noch die Besetzung der Spitze im Ressort Gesundheit und Wissenschaft.