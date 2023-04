Kreuzberg: Fahrgast homophob beleidigt – Wer kennt diesen Mann?

Berlin. Die Polizei Berlin bittet mit der Veröffentlichung von Fotos um die Mithilfe der Bevölkerung. Die Männer, die auf den Bildern zu sehen sind, stehen unter Verdacht, am 22. Oktober 2022, einem Samstag, gegen 6 Uhr morgens in Kreuzberg einen Fahrgast homophob beleidigt zu haben. Außerdem sollen sie ihn auch geschlagen haben. Der Vorfall hat sich laut Polizeimitteilung in einer U-Bahn der Linie 12 am Bahnhof Kottbusser Tor ereignet. Ein dritter Mann sei auch noch dabei gewesen.

Einer der beiden Abgebildeten soll zudem die Tasche und das Handy des damals 27-jährigen Opfers gestohlen haben. Der Fahrgast erlitt Verletzungen am Kopf sowie am Oberkörper. Er musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kann Angaben zur Identität bzw. zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen machen?

Wer hat die Abgebildeten vor, bei oder nach der Tatbegehung gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben?

Hinweise nimmt der Polizeiliche Staatschutz des Landeskriminalamtes im Bayernring 44 in 12101 Berlin-Tempelhof unter der Rufnummer (030) 4664 – 953534 oder per E-Mail an LKA535@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Fotos der Tatverdächtigen finden Sie HIER.