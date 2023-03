„Begegnungszone“ Bergmannstraße: Entscheidung zu Tempo 10

Berlin. Die Umgestaltung der Bergmannstraße in Kreuzberg zur „Begegnungszone“ ist rechtmäßig und mit ihr auch die ihr inhaltlich zugrundeliegende verkehrsrechtliche Anordnung des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg. Ebenso verhält es sich mit der Geschwindigkeitsbegrenzung Tempo 10 für Fahrräder auf einem Abschnitt von 250 Metern in der Bergmannstraße als Einzelmaßnahme dieser Anordnung. Das entschied die 11. Kammer des Berliner Verwaltungsgericht unter dem Vorsitz von Richterin Heike Grigoleit am Dienstag in zwei getrennten Verfahren, die beide jeweils das bezirkliche Verkehrsberuhigungskonzept im Bergmannkiez zum Inhalt hatten.

Mit dem Urteil wurden konkret die Klagen zweier Anwohner gegen verkehrsberuhigende Maßnahmen im Viertel abgewiesen. Die verkehrsrechtliche Anordnung zu diesen stammt aus dem Juli 2021. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hatte damals beispielsweise die Führung der Bergmannstraße in Richtung Zossener Straße als Einbahnstraße angeordnet, ebenso wie die Einrichtung eines Zweirichtungsradwegs zwischen Nostitzstraße und Zossener Straße und die Einrichtung von Tempo 10 für alle Verkehrsteilnehmer, einschließlich von Fahrradfahrern, im oben erwähnten Abschnitt der Bergmannstraße in der Nähe der neu errichteten Fußgängerüberwege. In allen anderen Bereichen der Straße gilt hingegen Tempo 20.