Weltfrauentag: Queerfeministische Demo gegen das Patriarchat

Die nächste Demo am Weltfrauentag: Die „Queerfeministische Demo“ startet am Spreewaldplatz und zieht dann zum Rio-Reiser-Platz.

Die Demo setzt sich in Bewegung.

Berlin. Auf dem Spreewaldplatz in Kreuzberg haben sich mehrere Hundert Menschen zur „queerfeministische Demo zum 8.3.“ zusammengefunden. In den Auftaktkundgebungen wird sexualisierte Gewalt angeprangert. „Wir kämpfen, bis wir keine Angst mehr haben müssen“, hieß es etwa. Es gebe genug Gründe, „unsere Wut auf die Straße zu tragen“. Es gehe gegen „Staat und Bullen“ sowie das Patriarchat.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden zu Anfang auch auf das vermeintlich richtige Vokabular eingeschworen. Man kämpfe nicht nur für die Rechte von Frauen, sondern von FLINTA. Das steht dabei für „Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, Trans und agender Personen“.

Die Demo am Spreewaldplatz.

Foto: Philipp Siebert

Um 19 Uhr hat sich der Zug auf der Wiener Straße in Richtung Görlitzer Bahnhof in Bewegung gesetzt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer riefen dabei mehrere Parolen teils durcheinander. Die Berliner Polizei ist mit einem größeren Aufgebot teils behelmter Kräfte vor Ort. Vor dem Start wurde am Rande vereinzelt Pyrotechnik gezündet.

Der Zug wird von einem schwarzen Block angeführt, der von den Demonstrationsverantwortlichen allerdings als „FLINTA-Blog“ bezeichnet wird. Nur Personen, die FLINTA sind, dürfen sich dort einreihen.