Drei-Religionen-Kita-Haus: Saure Anwohner beim Infoabend

Projektmacher und Architekten berichten, was auf die Fläche an der Marchlewskistraße kommt. Mancher Nachbar reagiert geschockt.

Berlin. Bei einem dritten Informationstermin berichteten die Projektträger des Drei-Religionen-Kita-Hauses an der Friedrichshainer Marchlewskistraße 40 jetzt Anwohnern und anderen Interessierten über den Stand der Planung. Dabei zeigte sich, dass in der Nachbarschaft nach wie vor viel Ablehnung gegen das Vorhaben herrscht.

Wie berichtet, soll ab dem kommenden Jahr ein viergeschossiges Gebäude entstehen. Rund 140 muslimische, christliche und jüdische Kinder werden künftig in drei jeweils eigenständigen Kitas auf drei Etagen umsorgt und erzogen. Getragen wird das Projekt von Masorti e.V. – Verein zur Förderung der jüdischen Bildung und des jüdischen Lebens e.V., Evangelischem Kirchenkreisverband für Kindertageseinrichtungen Berlin Mitte-Nord und Deutschem Muslimischen Zentrum Berlin e.V.

Drei-Religionen-Kita-Haus: weniger Baumfällungen als erwartet

Genutzt wird ein Gelände, das die Evangelische St. Markus-Gemeinde via Erbpacht vergibt. Darauf befinden sich eine verwilderte Spielfläche für Kinder sowie viele Bäume. 25 davon sollten ursprünglich gefällt werden. Beim Informationsabend der Projektträger, der digital veranstaltet wurde, teilten die Architekten nun mit, dass es drei weniger sein werden. Eine Baugenehmigung gibt es bislang nicht.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das konnte die kritische Haltung der meisten Anwohner nicht dämpfen. Sie verlieren einen durch Häuserfronten vom Stadtgeschehen getrennten grünen Innenhof. „Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal hier waren“, sagte Mieterin Katharina den Projektträgern. „Das ist unsere einzige Erholungsfläche.“ Das Umfeld sei laut und schmutzig. Nun werde die Wohnqualität der Anwohner erheblich beeinträchtigt. „Sie versiegeln hier eine Fläche, die bislang grün ist – während man in der ganzen Stadt bemüht ist, bereits versiegelte Bereiche zu entsiegeln.“

Kosten von rund 8,2 Millionen Euro

Unter den Teilnehmern des digitalen Treffs war neben der Bezirksstadträtin Regine Sommer-Wetter (Linke) sowie den Verordneten Peggy Hochstätter (SPD) und Karl-Heinz Garcia Bergt (Grüne) auch Damiano Valgolio, direkt gewählter Linken-Abgeordneter im Friedrichshain-Kreuzberger Wahlkreis 4. Er hatte in einer schriftlichen Anfrage an die Senatsbildungsverwaltung jüngst in Erfahrung gebracht, dass das Land rund 3,6 Millionen Euro zuschießt. Weitere Mittel würden angefragt, voraussichtlich bei der Deutschen Klassenlotterie Berlin und der Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Die Planer gehen von einer zweijährigen Bauzeit und Kosten von rund 8,2 Millionen Euro aus.

Anwohner Erik Zwikirsch betonte, dass mehrere Fledermausarten vom Gelände vertrieben werden. Seitens der Architekten hieß es, dass ein Artenschutzgutachter sich das Areal genauer anschauen wird, sobald die Bäume mehr Laub verloren haben, um Brut- und Lebensstätten von Tieren erkennen zu kennen. Er stellte deren Umsiedlung in Aussicht.

Angst vor Bau- und Kinderlärm

Erschrocken reagierten Anwohner auf die Ankündigung, dass die Bauzufahrt in der ersten von zwei Bauphasen an ihren Wohnungen vorbei führen werde. „Ich habe Angst vor dem Lärm“, sagte Mieterin Carolin emotional. Sie frage sich, ob sie „in einer Bauhölle“ leben werde. Sie sei kinderlos, habe nichts gegen Kinder, aber fürchte nun, durch die Jungen und Mädchen „bis ans Ende meines Lebens“ beeinträchtigt zu werden.

Kathrin Janert, Vorständin des Evangelischen Kirchenkreisverbandes für Kindertageseinrichtungen Berlin Mitte-Nord und Mit-Initiatorin des Projekts, sagte, die Lautstärke von spielenden Kindern „gehört auch zur Innenstadt und muss auch zur Innenstadt gehören.“ Andere Anwohner in Berlin hätten Kneipen nebenan oder Clubs, das sei Teil des Lebens in der Innenstadt.

Die Projektmacher versicherten zum Abschluss der Veranstaltung, ein nächstes Treffen zu veranstalten, um den dann aktuellen Stand mitzuteilen.

Lesen Sie auch: Wie sich Radfahrer und Fußgänger die Bergmannstraße teilen

Mehr aus Friedrichshain-Kreuzberg hier