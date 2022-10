Dienstgrüße aus Brüssel

Berlin. Es ist die erste Erkenntnis, die man im Blogeintrag des Amtsleiters liest: „Mir fällt bei dem ersten Begang auf, wie gut das Amt im Vergleich zu unserem Grünflächenbereich personell aufgestellt ist.“ Felix Weisbrich, Chef des Straßen- und Grünflächenamts, ist einer von sieben Mitarbeitern aus dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, die nach zweijähriger Corona-Pause am vierwöchigen Programm der Senatsverwaltung für Kultur und Europa teilnahmen und -nehmen. Was ihre Vorgänger dort in der Vergangenheit lernten und erlebten, wird bereits jetzt täglich im Bezirk umgesetzt.

Beeindruckt schreibt Weisbrich etwa, es gebe in Brüssel „das, was wir im Bezirk noch einrichten wollen: Schulstraßen, bei denen der Kfz-Verkehr vor Schulbeginn für Autos komplett gesperrt wird.“ Das Projekt indes, stadtweit Tempo 30 einzuführen, sei „ein voller Erfolg“. Die Durchschnittsgeschwindigkeit sei ebenso gesunken wie die Unfallzahlen.

Bürger protestierten gegen Verkehrsberuhigung

Parallelen zu Berlin zieht er, als vor Ort während seines Aufenthalts eines der kommunalen Verkehrsberuhigungsprojekte an Protesten scheitert. „Im Gespräch mit den Kolleg*innen der Region“, schreibt Weisbrich „gewann ich den Eindruck, dass die sozialen Nöte der Bevölkerung überprägend sind und Verkehrsprojekte als Maßnahmen wahrgenommen werden, die an dieser Realität nichts ändern und ,von Außen’ kommen“.

Frühere Auslandstrips zeigen längst Wirkung in Berlin. Aus Paris und Malmö brachten Friedrichshain-Kreuzberger Mitarbeiter Erfahrungen mit, die inzwischen in Grünanlagen und Wohnvierteln in ganz Berlin angewendet werden: das Konzept der „Park- und Kiezläufer“. Doch ist ihr Jobtitel weit poetischer. Weisbrich: „Die Läufer heißen hier ,Gardiens de la Paix’, also ,Friedenswächter’.“

Ampeln sammelt Radar-Daten

Ermöglicht werden die Besuche durch das „Europäische Hospitationsprogramm LoGo Europe“ der Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Amtsbesuche der Friedrichshain-Kreuzberger gab es in 2022 etwa auch im britischen Harlow und in Wien. Aus dem niederländischen Utrecht schreibt ein Mitarbeiter anerkennend, dass dort nahezu alle Ampelanlagen verkehrsabhängig geschaltet sind. Unter anderem werde dort der Rückstau von Autos per Radar erfasst und in die Schaltung eingerechnet.

