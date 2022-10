Kreuzberger Prinzenbad bleibt länger geöffnet

Der milde Herbst mit Temperaturen über 20 Grad macht es in diesem Jahr möglich: Die Saison im Sommerbad Kreuzberg, dem Prinzenbad, wird um eine weitere Woche verlängert. Das teilten die Bäderbetriebe am Donnerstag mit. Aufgrund der weiterhin milden Temperaturen sowie der großen Nachfrage durch die Kundinnen und Kunden bleibe das Terrassenbecken des Sommerbades an der Prinzenstraße bis einschließlich 4. November geöffnet.

Trotz des nicht beheizten Beckens besuchten im Oktober täglich mehrere Hundert Gäste das beliebte Sommerbad, so die Bäderbetriebe. Den größten Zulauf gab es bisher am Montag, 17. Oktober, mit 363 Besuchern. Aktuell beträgt die Wassertemperatur 15,5 Grad. Die Sommerbadbesucher können auch weiter die Schwimmhalle auf dem Gelände nutzen, die ansonsten wegen Bauschäden in den Duschen und Umkleiden geschlossen ist. Die Nutzung der Schwimmhalle wird sogar noch eine weitere Woche, bis zum 11. November, möglich sein. Der Einlass in die Schwimmhalle erfolgt ausschließlich über die Sommerbadkasse, und es stehen nur die Duschen und Umkleiden im Sommerbad zur Verfügung. Auch hier ist das Becken nicht beheizt. Derzeit beträgt die Wassertemperatur in der Halle 22,5 Grad.

Von Montag bis Freitag sind das Sommerbad und die Schwimmhalle jeweils von 7.30 Uhr bis 14 Uhr für die Berlinerinnen und Berliner geöffnet.

