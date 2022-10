Markthalle Neun: Kreuzberger Streit über neuen Straßenmarkt

Berlin. An der Markthalle Neun in Kreuzberg kündigt sich neuer Ärger an. Ladenbesitzer fürchten, dass dort vor der Tür sonnabends ein kleiner Markt etabliert wird. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hat entsprechende vorbereitende Schritte unternommen. Doch nachdem man frühere Coronawellen überstanden hat, eine neue sich ankündigt und eine zunehmende Inflation das Geschäft erschwert, wollen Händler am beliebten Einkaufstag nun nicht auch noch neue Konkurrenz vor ihren Schaufenstern hinnehmen.

Laut dem SPD-Verordneten Ahmed Iyidirli haben Mitarbeiter des Bezirksamts in der Umgebung Gewerbetreibende zu einem Wochenmarkt auf der Eisenbahnstraße kontaktiert. Verkehrsstadträtin Annika Gerold (Grüne) allerdings stellte in der jüngsten Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) den aktuellen Stand so dar, als ob noch alles offen sei. Aber sie verneinte entsprechende Pläne auch nicht. Gerold verwies viel mehr darauf, dass es dort bereits sonnabends zwei Stände gebe. Momentan werde erörtert, ob sich an der Ausrichtung und an dem Standort dieses Außenverkaufs etwas ändern soll, so Gerold vage.

Markthalle Neun: Anwohner wütend

Im Kiez geht man davon aus, dass es sonnabends einen Open-Air-Markt geben wird und dafür die Eisenbahnstraße teilgesperrt wird. Jannimu Sotiriadis, Betreiber eines griechischen Feinkostgeschäfts gegenüber dem Markthalleneingang an der Eisenbahnstraße, sagt, zwei Mitarbeiter des Bezirksamts hätten bei ihm und anderen vorgesprochen. „Sie erklärten, es komme ein Straßenmarkt. Auch wurden die Standorte von zwei Ladezonen benannt“, sagt Sotiriadis. Damit wäre der Straßenabschnitt im Block der Markthalle nicht befahrbar. „Mit der Ansage wurde ich vor vollendete Tatsachen gestellt“, sagt er.

In Antwort auf ein wütendes Anwohnerschreiben teilte Gerold dagegen mit, dass neben den bereits sonnabends geöffneten Marktständen vier weitere Sondernutzungsflächen hinzukommen sollen. Das werde im Bezirksamt derzeit diskutiert. „Aktuell ist jedoch keine rechtsverbindliche Entscheidung getroffen worden“, so die Stadträtin. Die Anwohnerkritik werde in den Genehmigungsprozess einbezogen, noch werde das Vorhaben nur geprüft.

Sozial schwacher Kiez

Der Streit in der Nachbarschaft steht in Folge eines gewachsenen Unbehagens gegenüber der Markthalle Neun. Diese war zunächst mit Unterstützung der Anwohner Ende der Nullerjahre etabliert worden. Als dort allerdings Stände mit hochwertigen und -preisigen Lebensmitteln eröffneten, zudem die günstige Aldi-Filiale ausziehen sollte, fühlten sich einige im sozial schwachen Kiez abgehängt. Seitdem werden alle Neuerungen rund um die Markthalle sowie wirtschaftliche Pläne der drei Betreiber von einer Gegnergruppe misstrauisch beobachtet.

Ein Food Festival vor der Markthalle Neun war 2016 gut besucht.

Foto: RICARDA SPIEGEL

Händler Sotiriadis berichtet, dass ihm zwei frühere Markt-Veranstaltungen auf der Eisenbahnstraße bereits Verluste verursacht hätten. „Da standen Bude neben Bude und verdeckten alle Läden. Ich habe 50 Prozent weniger Einnahmen gemacht“, sagt er. „Die Markthalle soll uns in Ruhe lassen.“ Schon der „Street Food Thursday“, der innen donnerstags bis 22 Uhr geht, ziehe Besucher in die Halle. „Von denen haben wir Händler im Kiez nichts. Aber sie lassen ihren Müll zurück, bleiben anschließend bei den Spätis im Kiez hängen und betrinken sich“, so Sotiriadis.

„Ein zusätzliches Problem“

Wer jetzt noch im Viertel Läden betreibe, habe sein Geschäft mühsam durch Corona gebracht, bekomme es inzwischen mit Inflation und einer möglichen neuen Pandemie-Welle zu tun. Und ausgerechnet in dieser Lage wolle das Bezirksamt den Händlern ein zusätzliches Problem schaffen, sagt Sotiriadis. Andere im Kiez verstehen die Pläne gar als neuen Schritt in der erklärten Absicht des Bezirksamts, den Autoverkehr zu vertreiben.

