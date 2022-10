Der mit 1000 Euro dotierte Preis geht in diesem Jahr an das Photocentrum. Vor 46 Jahren wurde es gegründet.

Gute Nachricht für das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. Das Photocentrum an der Volkshochschule wurde ausgezeichnet.

Auszeichnung Preis für die Volkshochschule in Friedrichshain-Kreuzberg

Berlin. Das Photocentrum der Volkshochschule Friedrichshain-Kreuzberg hat den Bildungspreis der Deutschen Gesellschaft für Photographie erhalten. Die Jury hob in ihrer Begründung die hohe Qualität und den leichten Zugang für alle, die an Fotografie interessiert sind, hervor. Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert.

Photocentrum der Volkshochschule Friedrichshain-Kreuzberg: Gründung in West-Berlin

Die Werkstatt für Photographie wurde 1976 an der Volkshochschule Kreuzberg gegründet. Inzwischen bietet sie jährlich rund 100 Präsenz- und Onlinekurse mit über 1000 Teilnehmern. 13 Dozenten lehren dort. Aktuell zeige sich da etwa der Wandel der Lebens- und Kommunikationswelt durch Corona in neuen Themen und Formaten. So etwa mit Online-Ausstellungsbesuchen und fotografischen Tagebüchern, betonte die Deutsche Gesellschaft für Photographie.

