Anrüchiges Projekt: Volle Windeln sollen Bäume in Friedrichshain wachsen lassen

Pilotprojekt Volle Windeln sollen Bäume in Friedrichshain wachsen lassen

Berlin. Ungewöhnliche Baumpflanzung in Friedrichshain: Am kommenden Sonnabend wird auf einer Grünfläche vor dem Umweltbildungszentrum „Nirgendwo“ im Wriezener Park eine Felsenbirne gepflanzt, die sich dank eines ganz besonderen Düngers prächtig entwickeln soll.

Die Nährstoffe stammen nämlich von Berliner Babys – genauer gesagt von einem Pilotprojekt des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg, bei dem im August 2021 20 Familien die Möglichkeit hatten, vollständig kompostierbare Windeleinlagen zwei Wochen lang mit ihren Kindern zu testen. Die benutzten Windeleinlagen wurden dann abgegeben und zu Humus weiterverarbeitet, der als nährstoffreicher Boden vor Ort genutzt werden kann.

Wie das Bezirksamt nun mitteilt, schließe sich mit der Baumpflanzung am Sonnabend ab 13.30 Uhr der Kreislauf: „Nährstoffe gelangen zurück in den Kreislauf und ein neuer Baum wird wachsen und Früchte trage“. heißt es in der Pressemitteilung.

Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne) teilt mit: „Projekte, die auf kreative und innovative Art Nachhaltigkeit fördern und zur Umweltbildung für Kinder und Erwachsene beitragen, machen das Leben im Bezirk attraktiver.“ Die Teilnahme an der Baumpflanzung ist kostenfrei, um Anmeldung wird gebeten. Es soll vielfältige Angebote zum Mitmachen geben, darunter ein 30-minütiger Rundgang, bei dem die Entwicklung des Wriezener Parks von der Industriefläche zu einem nach ökologischen Gesichtspunkten entwickelten Park nachvollzogen werden kann.

Für rund 2500 Tonnen Windelmüll sorgen die Friedrichshain-Kreuzberger Babys und Kleinkinder jedes Jahr, so das Bezirksamt. Das entspreche rund 300 voll beladenen Fahrzeugen der Müllabfuhr. Zwar gebe es verschiedene umweltfreundliche und ressourcenschonende Alternativen zu Einwegwindeln. Doch nur sieben Prozent der Familien in Deutschland würden diese nutzen.