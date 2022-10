Streit um Polizeiwache am Kottbusser Tor geht weiter

Am Kriminalitätsschwerpunkt in Kreuzberg soll eine Polizeiwache entstehen. Der Streit darum geht weiter.

Berlin. Die geplante Einrichtung einer Polizeiwache am Kottbusser Tor bleibt umstritten. Die Grünen-Fraktion im Bezirk mahnte jetzt eine breite Beteiligung an. Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne) zog zudem ihr Resümee nach einem ersten „Runden Tisch Kottbusser Tor“ und forderte mehr Kontaktbereichsbeamte. Die SPD-Fraktions-Co-Chefin in der Bezirksverordnetenversammlung, Hannah Sophie Lupper indes erlebte bei einem Diebstahl, wie hilfreich breite Polizeipräsenz am Kriminalitätsschwerpunkt in Kreuzberg ist.

Nach dem ersten „Runden Tisch Kottbusser Tor“ in der vergangenen Woche gab Clara Herrmann am Montag eine erste Einschätzung ab. Das Treffen könne als Auftaktveranstaltung eine Chance sein, am Ende ein Konzept zu haben, das die gesamte Situation am Platz einbezieht. „Es darf keine einmalige Veranstaltung bleiben – vielmehr muss nun echte Beteiligung ermöglicht werden“, so Herrmann. Nur wenn Anwohner und zivilgesellschaftliche Akteure mitreden dürfen, könne eine Polizeiwache erfolgreich zur Verbesserung der Gesamtsituation beitragen.

Kottbusser Tor: Wache kostet 3,75 Millionen Euro

Die Diskussion um das Kottbusser Tor ist durch Pläne der Innenverwaltung neu entfacht, dort eine Polizeiwache einzurichten. Platz und Umfeld gelten offiziell als einer von sieben sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten der Stadt. Dort wurden im vergangenen Jahr 3624 Straftaten registriert. Am häufigsten: Drogendelikte, Laden- und Taschendiebstahl.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Wache kommt ins „Neue Kreuzberger Zentrum“.

Foto: Uta Keseling / BM

Bauarbeiten für die Wache im sogenannten „Neuen Kreuzberger Zentrum“ laufen bereits. Der Mietvertrag war im Juni unterschrieben worden. Im Haushalt 2022/23 sind dafür 3,75 Millionen Euro veranschlagt. Die Arbeiten sollen Anfang 2023 abgeschlossen sein.

Grünen-Fraktion verärgert

Mit einem „Runden Tisch Kottbusser Tor“ hatte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Freitag erstmals zu einem Treffen eingeladen. Die Grünen-Fraktion im Bezirk kritisierte, weder Verkehrsstadträtin Annika Gerold noch Grünen-Fraktion in der BVV Friedrichshain-Kreuzberg hätten von der Senatsinnenverwaltung eine Einladung erhalten. Eine Sprecherin der Innenverwaltung hielt dem entgegen, die Bezirksbürgermeisterin sei eingeladen gewesen, man gehe davon aus, dass dies dann innerhalb des Bezirksamts weitergegeben wird. Ebenso sei der BVV-Vorsteher Werner Heck (Grüne) eingeladen gewesen. Wie dies dort an Bezirksgremien weiter gegeben werde, sei letztlich internes Procedere.

Zu den Teilnehmern des Treffens zählten etwa die innenpolitischen Sprecher der im Abgeordnetenhaus vertretenen Fraktionen, Vertreter von Senatsverkehrsverwaltung, BVG, BSR, Polizei, Wohnungsbaugesellschaften, sowie Gruppen und Institutionen vom Kottbusser Tor.

Zusammenarbeit mit den Anwohnern

Bezirksbürgermeisterin Herrmann erklärte am Montag, ihrer Einschätzung nach wollten Anwohner mehr Polizeipräsenz durch Kontaktbereichsbeamte. Diese müssten beste Kenntnisse darüber haben, was sich tut im Viertel, wer dort die Akteure sind, wie die Nachbarschaft organisiert ist. Ihre Zusammenarbeit mit den Anwohnern sei wesentlich. Herrmann verband die Einrichtung der Wache mit Forderungen für den gesamten Kiez: „Es darf nicht bei Millionen für eine Polizeiwache bleiben, sondern es muss auch mehr finanzielle Mittel für Sozialarbeit, Sauberkeit und Suchthilfeangebote geben sowie für die Sanierung von Spielplätzen und um Kiezhausmeister*innen einzustellen.“

Gegenüber der Berliner Morgenpost hatte sich Herrmann bereits im August ablehnend zum Standort der Wache geäußert: „Aus meiner Sicht ist der Ort nicht geeignet“, sagte sie.

Polizeibekannt

Die Bedeutung von Polizeiarbeit erlebte die Co-Fraktionsvorsitzende der SPD, Hannah Sophie Lupper jüngst vor Ort. Sie berichtete gegenüber der Morgenpost, dass ihr am Kottbusser Tor auf der Terrasse eines Restaurants die Handtasche gestohlen wurde. „Obwohl man da nicht viel Hoffnung auf Erfolg hat, rief ich die Polizei.“ Beamte hätten ihren Fall aufgenommen und weitergegeben.

„Dies bekam ein Zivilpolizist mit, der nahe dem Restaurant gesehen hatte, wie jemand einen dunklen Gegenstand unter einen Lkw warf“, so Lupper. Ein weiterer Zivilbeamter meldete sich. Er habe zuvor einen verdächtigen Mann am Restaurant gesehen. Dieser war offenbar polizeibekannt, so dass er kurze Zeit später gestellt werden konnte. Luppers Geld und Karten hatte er noch bei sich. Ihre Tasche wurde unter dem Lkw gefunden.

Welche Erkennis?

Zieht sie da Rückschlüsse auf erhöhte Polizeipräsenz? „An jedem anderen Ort hätte ich meine Handtasche wohl nie wieder gesehen“, so Lupper. „Es hat ja einen Grund, dass dort schon jetzt die Präsenz der Polizei hoch ist: Das sorgt für Resultate.“

Lesen sie auch „Die Entwicklung droht unseren Bezirk zu zerreißen“

Mehr aus Friedrichshain-Kreuzberg