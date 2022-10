Kulinarisches So verlief die Weinlese am Fuß des Kreuzbergs

Stadträtin Annika Gerold (Grüne) mit Winzer Hannes Lewerenz bei der Weinlese am Freitag.

Am Freitag wurden die Trauben für den weißen Großstadtwein an der Methfesselstraße gepflückt. Sein Name ist vorerst noch geheim.