Marlene Heihsel, FDP-Co-Fraktionschefin in der Bezirksverordnetenversammlung.

Mieten FDP fordert mehr Energiesanierungen in Miethäusern

Berlin. Sorgt das Nutzen des Vorkaufsrechts für eine klimaangemessene Aufrüstung der betroffenen Häuser? Das wollte Marlene Heihsel, FDP-Co-Chefin in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Friedrichshain-Kreuzberg, jetzt wissen. Die Antwort von Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) bezeichnete sie als „ernüchternd“.

Unter anderem wollte Heihsel erfahren, ob das Bezirksamt Anstrengungen unternimmt, die Kontaktaufnahme mit Eigentümern vor dem Hintergrund des Vorkaufsrechts zu nutzen, um energetische Sanierung in den Objekten zu befördern? Dies verneinte Stadtrat Schmidt.

Energiesanierungen: Florian Schmidt sieht drohenden Verdrängungstatbestand

Auf die Frage, wie viele Abwendungsvereinbarungen beschlossen wurden, die die energetische Sanierung über das gesetzliche Maß hinaus verbieten, nannte Schmidt 85 Fälle. Er erklärte, dass energetische Sanierungsmaßnahmen für Mieter einen erheblichen Verdrängungstatbestand darstellen können, da diese zu acht Prozent und maximal drei Euro in sechs Jahren umlagefähig auf die Miete seien.

Dass hier die Mietrealität ökologisch dringlichen Umbauten im Wege stehe, räumte Schmidt als „Zielkonflikt“ ein. Mögliche Stellschrauben, um energetische Modernisierung über das gesetzlich geforderte Maß hinaus möglich zu machen, seien etwa bessere öffentliche Förderung oder eine Begrenzung der Umlagefähigkeit. „Hierbei handelt es sich jedoch um bundesrechtliche Fragen, auf die das Bezirksamt keinen direkten Einfluss hat“, so Schmidt.

Dazu erklärte Heihsel, dem Bezirksamt fehle das Interesse, pragmatisch CO 2 -Emissionen zu reduzieren. Beim Thema energetische Sanierung könne der Bezirk klimapolitisch einen großen und zielführenden Beitrag leisten, der sich direkt auf den CO 2 -Ausstoß auswirkt. „Insbesondere auch in Anbetracht der kommenden Energieengpässe werden effiziente Heiz- und Wärmeschutzmaßnahmen auch aus Kostengründen noch eine viel größere Rolle spielen“, mahnte die FDP-Verordnete.

Vorkaufsrecht

Das Vorkaufsrecht hat Friedrichshain-Kreuzberg so häufig eingesetzt wie kein anderer Bezirk Berlins. Dabei kann ein Bezirk zur Bewahrung der sozialen Struktur im Kiez bei Verkäufen in sogenannten Milieuschutzgebieten einschreiten. Erfüllt eine Gebäudesituation Kriterien eines Prüfkatalogs, kann der Kaufinteressent zur Unterzeichnung einer Vereinbarung gezwungen werden, die ihn zu sozialen und baulichen Standards verpflichtet. Etwa auch dazu, eine Umwandlung in Eigentumswohnungen zu unterlassen. Bei Zustimmung gibt der Bezirk grünes Licht, bei Ablehnung sucht der Bezirk, meist unter Beteiligung der jeweiligen Wohngemeinschaft, alternative Käufer.

Für Friedrichshain-Kreuzberg stellte das vergangene Jahr einen erheblichen Einschnitt dar. Zwar hatte man in fünf Fällen das Vorkaufsrecht zugunsten dritter Käufer ausgeübt und in weiteren 13 Fällen Kaufinteressenten dazu gebracht, eine Abwendungsvereinbarung zu unterzeichnen, wodurch Mietverhältnisse in 512 Wohnungen gesichert wurden.

Allerdings ging dem Bezirk im November das viel genutzte Instrument verloren. Infolge einer Klage um einen Hausdeal in Kreuzberg von 2017 kippte das Bundesverwaltungsgericht das Vorkaufsrecht. Ein solches Vorkaufsrecht dürfe nicht auf Basis der Annahme ausgeübt werden, dass der andere Käufer die Mieter in Zukunft mutmaßlich aus dem Gebiet verdrängen könnte, entschied das Gericht.

Mehr Neues aus Friedrichshain-Kreuzberg erfahren Sie hier.