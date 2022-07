Bezirksbürgermeisterin stemmt sich weiter gegen A100

Clara Herrmann will Friedrichshainer Bürgerinitiativen beim Kampf gegen das Bundesprojekt unterstützen

Baufahrzeuge sind auf der Baustelle der Autobahn A100 in Neukölln zu sehen.

Berlin. Es war die erste gemeinsame Kampfansage. Am Mittwochvormittag kamen auf dem Freiluftareal des Friedrichshainer Clubs „about blank“ Bezirkspolitik und Vertreter von Bürgerinitiativen zusammen, um sich gegen die Pläne des Bundes zu positionieren, den 17. Bauabschnitt der A 100 zu realisieren. Dieser würde durch den Ortsteil Friedrichshain, sowie durch Lichtenberg und Treptow-Köpenick führen. Unterstützung für die Bundes-Pläne kam indes aus der Berliner CDU.

Clara Herrmann (Grüne), Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, erklärte, es sei „absoluter Wahnsinn, eine Schneise durch den dichtest besiedelten Bezirk der Stadt zu treiben“. Und: „Aus Sicht es Bezirks darf dies nicht gebaut werden.“ Man werde alle rechtlichen Möglichkeiten im Rahmen des Verfahrens nutzen, um das Projekt zu verhindern. Das reiche bis zur Unterstützung einer Klage. Gehört wird der Bezirk etwa zur Umweltverträglichkeit des Projekts.

A 100 und der umstrittene 17. Bauabschnitt

Die Pläne seien angesichts der Klimakrise nicht angemessen, so Herrmann. Deren Auswirkungen seien gerade aus Berliner Sicht aktuell nicht zu übersehen. „Es brennt in Brandenburg. Direkt vor unserer Haustür“, sagte die Grünen-Politikerin. Käme es tatsächlich zu einer Klage, so die Einschätzung des bezirklichen Rechtsamtsleiters Rolfdieter Bohm könne es bis Mitte der 2030er-Jahre dauern, bis erste Bagger rollen.

Derzeit wird der 3,2 Kilometer lange 16. Bauabschnitt umgesetzt. Dieser führt nach Fertigstellung 2024 vom Autobahndreieck Neukölln bis zur Anschlussstelle am Treptower Park. Das FDP-geführte Bundesverkehrsministerium hatte Ende März angekündigt, die Planungen für den nun umstrittenen 17. Bauabschnitt auf den Weg zu bringen. Dieser soll von der Elsenbrücke bis zur Storkower Straße verlaufen. Die Pläne stoßen seit Bekanntwerden auf Widerstand in der rot-grün-roten Koalition. Im Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und Linke vereinbart, Planung und Bau des 17. Bauabschnitts in der bis 2026 laufenden Legislaturperiode nicht weiter zu voranzutreiben.

„Wir stellen uns auf einen langen Kampf ein“

Linda Martin von der Initiative „Wem gehört der Laskerkiez?“ sagte, ein Fortbau werde im Bezirk Anwohner, Gewerbe und Kultur vertreiben. „Warum fragt man die Leute nicht, was sie dazu sagen?“ so Martin. Briti Beneke von der Bürgerinitiative A 100 erklärte: „Wir stellen uns auf einen langen Kampf ein.“

CDU, FDP und AfD in Berlin befürworten die Fortführung des Bauvorhabens. Am Montag erklärte Oliver Friederici, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion Berlin, der Weiterbau des 17. Abschnitts werde Staus verhindern, Anwohnerstraßen entlasten und für eine Reduzierung der Luftbelastung sorgen. „Das Teilstück trägt zur besseren verkehrlichen Verknüpfung des Ostteils unserer Stadt bei, die längst überfällig ist“, so Friederici.

CDU: „Grünste Schnellstraße Deutschlands“ in Aussicht

Der Bedarf sei groß angesichts steigender Kfz-Zulassungen in Berlin. Es müsse gelingen, den Ausbau der Autobahn mit Klimaschutzzielen zu verbinden. „Mit weiteren grünen Ausgleichsflächen und Solardächern über oder parallel der Fahrbahn ließe sich die A 100 zur entwickeln.“ Bis zur Fertigstellung des 17. Bauabschnitts werde ein Großteil der Fahrzeuge über klimafreundliche Antriebe verfügen, so der verkehrspolitische Sprecher.

