Berlin. Selbst ernannte Klimaschützer der sogenannten "Letzten Generation" haben am Donnerstagvormittag erneut den Verkehr in Berlin behindert. Einige der Aktivisten klebten sich in Höhe des Frankfurter Tors in Friedrichshain auf der Straße fest. An der Frankfurter Allee, einer der Hauptschlagader des Verkehrs im Berliner Osten, kommt es derzeit zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Mehr in Kürze