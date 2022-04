Kreuzberg: Drei Jahre für 1100 Meter Fahrradweg

Drei Jahre nach der Eröffnung ist das grüne Vorzeigeprojekt endlich fertig: Der geschützte Radstreifen an der Hasenheide in Kreuzberg.

Berlin. Drei Jahre hat es gedauert, dann ging alles ganz schnell: Der prominente Radstreifen an der Hasenheide in Kreuzberg ist endlich fertiggestellt. Fast auf den Tag genau drei Jahre nach der offiziellen Einweihung am 1. April 2019 mit Politik und Medien verteilten am Ostermontag die Mitarbeiter der Firma Berliner Verkehrsleittechnik (BVLT) leuchtend grüne und weiße Farbschichten auf den ehemaligen Parkplätzen.

Unter erfreuten Kommentaren vieler Radfahrenden komplettierten sie damit die letzten noch fehlenden 200 Meter der insgesamt 1100 Meter langen Rad-Route zwischen Südstern und Hermannplatz. „Ab wann darf man darauf fahren?“, wollte eine Passantin wissen. „In zehn Minuten!“, antworten Faharat und sein Kollege gut gelaunt.

Die damalige Umwelt- und Verkehrssenatorin Regine Günther (l.) und Monika Herrmann (beide Grüne), damals Bürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, bei der Einweihung am 16. April 2019.

Foto: Reto Klar

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zur Einweihung des Symbolprojekts der grünen „Verkehrswende“ waren 2019 die damalige Umwelt- und Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) und Monika Herrmann (Grüne), damals Bürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, persönlich zur Probefahrt mit dem Fahrrad angerückt.

Geschützte Radwege: Berlin will deutschlandweit Vorreiter sein

Denn in Sachen geschützte Radstreifen will Berlin laut Senatsverkehrsverwaltung „deutschlandweit Vorreiter“ sein. Doch schon 2019 mussten sich die Politikerinnen rechtfertigen, dass der Vorzeige-Radweg an der Hasenheide nicht wie angekündigt schon 2018 eröffnet wurde. Die Fertigstellung war dann für 2020 versprochen worden.

Zur tatsächlichen Komplettierung schoben diesmal nur die beiden BVLT-Mitarbeiter eine Oster-Sonderschicht. Demnächst würden nun noch Poller an der neuen Sperrfläche angebracht, sagt Mostafa Farahat, der auch schon beim Bau des ersten Radstreifen-Teils ab 2018 dabei war. Die Poller sollen offenbar vor allem auch das Halten und Parken auf dem neuen Streifen verhindern – die ersten Autos standen am Montag schon wieder darauf.

Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr in der einzigen verbliebenen Fahrspur oft im Stau.

Die Fertigstellung der letzten 200 Meter des Radstreifens wurde seit Jahren durch die Baustelle vor einem Luxus-Neubau verzögert. An der Hasenheide fallen nun damit allerdings weitere Parkplätze weg – an einer Straße, auf der sich seit Umsetzung des neuen Kreuzberger Straßenkonzepts ohnehin der stehende wie fahrende Verkehr ballt.

Seit 2019 der benachbarte Bergmannkiez zur Anwohnerparkzone wurde, nutzen viele Gäste der umliegenden Bars und Restaurants die wenigen kostenlosen Parkplätze an der Hasenheide zum legalen wie illegalen Parken. Abgeschleppt wird selten. Im Berufsverkehr stehen seitdem wiederum Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr in der einzigen verbliebenen Fahrspur oft im Stau. Auf die Gegenfahrbahn auszuweichen ist hier wegen der Poller und eines baulich erhöhten Mittelstreifens unmöglich.

Fahrradfahren in Berlin - mehr zum Thema: