Senioren verteilen gelbe Karten an Falschparker

Berlin. Autos, die Ecken zuparken, E-Roller, die achtlos auf dem Bürgersteig geparkt werden: Die Seniorenvertretung im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg will auf sanfte Weise Verkehrssünder zu mehr Rücksicht ermahnen. Am Sonnabend verteilen Mitstreiter „Gelbe Karten“ in den Straßen Kreuzbergs.

Die Karte zeigt Piktogramme einer Mutter mit Kinderwagen, eines Rollstuhlfahrers, einer Person mit Rollator und einer mit Sehbehinderung. Darüber steht der Schriftzug: Dieses Fahrzeug steht uns im Weg!“, darunter der Appell: „Gehwege frei halten, Unfälle vermeiden“. Die Aktion geschieht mit Unterstützung des Bezirksamts.

“Ein Bürgersteig darf kein Hindernisparcours sein“

Gelbe Karte der Seniorenvertretung

Foto: bm / BM

Damit setzt man eine Initiative des Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenvereins Berlins fort. Laut Dieter Kloß, Vorsitzender der Seniorenvertretung Friedrichshain-Kreuzberg, wurden dazu 5000 Karten gedruckt. Die kommen am Sonnabend an Zweiräder, die auf Gehwegen stehen oder liegen gelassen wurden. Und an die Windschutzscheiben von Autos. Man wolle laut Kloß Autofahrer an ihre Pflicht erinnern, Ecken und abgesenkte Bordsteine nicht zuzuparken. Wer dies tue, gefährde blinde und gehbehinderte Menschen beim Überqueren von Straßen.

Seitens des Bezirks ist die Behindertenbeauftragte eingebunden. Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne) erklärte, der öffentliche Raum müsse ein sicherer Ort sein, auch für Menschen mit Rollstuhl, Eltern mit Kinderwagen, Sehbehinderte. „Ein Bürgersteig darf kein Hindernisparcours sein und keine Stolperfalle“, so Herrmann. „Oft ist es keine böse Absicht, aber Gedankenlosigkeit.“