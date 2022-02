Wrack im Urbanhafen: Bezirk bleibt auf 13.780 Euro sitzen

Berlin. Havarierte Boote im Kreuzberger Landwehrkanal sorgen immer wieder für ein absurdes Behörden-Gerangel. Ein neues Wrack auf Höhe des Urbanhafens nimmt das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg nun zum Anlass, einheitliche Regeln für die Entsorgung von Müll im öffentlichen Raum zu fordern. In einer Mitteilung vom Mittwoch beschreibt der Bezirk das Wirrwarr der Zuständigkeiten.

So sei bei einem Wrack, das bereits im Frühjahr 2021 im Landwehrkanal kenterte, noch immer unklar, wer die Kosten für die Bergung und den Abtransport übernimmt. Der zu dem Zeitpunkt der Havarie unbekannte Halter hinterließ das ausgebrannte Boot im Landwehrkanal.

Lesen Sie auch: Berlin vermüllt: Bezirk warnt vor "dramatischer Entwicklung"

Landwehrkanal: Entsorgung von havariertem Boot kostet 13.780,80 Euro

Grundsätzlich sei für die öffentlichen Wasserstraßen in Berlin das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Spree-Havel zuständig. Da das havarierte Boot jedoch nicht in der Fahrrinne lag und somit den Verkehr auf dem Landwehrkanal nicht behinderte, war das WSA laut Bezirksamt in diesem Fall nicht verantwortlich. Die Zuständigkeit habe damit bei der Senatsumweltverwaltung gelegen.

Da das bezirkliche Straßen- und Grünflächenamt (SGA) aber eine wachsende Gefahr für den zur Grünfläche gehörigen Ufersaum gesehen habe, ließ der Bezirk das Boot vom Technischen Hilfswerk bergen und auf die Grünfläche ziehen. Das Amt forderte den inzwischen ermittelten Halter zur Entsorgung auf und nahm diese schließlich in Eigenregie vor. Die Kosten für diesen Einsatz liegen bei 13.780,80 Euro. Der Bootshalter erhielt eine Rechnung, aktuell zeichne sich jedoch ab, dass der Bezirk auf den Kosten sitzenbleibe.

"Das Hin und Her zwischen den Behörden beim Thema Müll muss ein Ende haben"

Bezirksstadträtin Annika Gerold teilte dazu mit: „Dieser verworrene Fall des Bootswracks im Urbanhafen zeigt einmal mehr, wie komplex die Zuständigkeit bei der Beräumung und Reinigung in Berlin sind. Das Hin und Her zwischen den Behörden beim Thema Müll muss ein Ende haben. Es kann nicht sein, dass die Lage bei der Beräumung von jeglicher Art von Müll im öffentlichen Raum so unübersichtlich ist, dass sich am Ende niemand mehr zuständig fühlt. Hier brauchen wir dringend klare Regelungen für die Beseitigung von Abfall, an Land und auch im Wasser. Dass wir als Bezirksamt am Ende auf der Rechnung sitzen bleiben, weil wir Verantwortung für das Bergen und Abtransportieren des Bootswracks übernommen haben, ist Ausdruck dieses Missstands."

Gerold fordere eine Vereinfachung der aktuellen berlinweit geltenden Regelungen. Die Reinigung des öffentlichen Raumes, im Straßenland und in Grünanlagen sollte generell die Berliner Stadtreinigung (BSR) übernehmen. Die Bürgerinnen und Bürger hätten ein Anrecht auf einen sauberen öffentlichen Raum, der schnell und effektiv gereinigt wird, so die Bezirksstadträtin.