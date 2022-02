Fahrradfahren soll am Frankfurter Tor in Friedrichshain sicherer werden. Deshalb sind dort die Radwege jetzt rot markiert.

Fahrradfahren in Berlin Roter Radweg: So soll das Frankfurter Tor sicherer werden

Berlin. An der Kreuzung am Frankfurter Tor in Berlin-Friedrichshain sind die Radmarkierungen auf der Fahrbahn rot beschichtet worden. Das soll für mehr Sichtbarkeit der Radfahrenden im Verkehr sorgen. Das teilte die Senatsverwaltung für Umwelt und Mobilität auf Twitter mit. Gleichzeitig laufen bereits Planungen, die Sicherheit der Kreuzung weiter zu erhöhen.

An der Kreuzung am #FrankfurterTor wurden die Radmarkierungen auf der Fahrbahn rot beschichtet, um für mehr Sichtbarkeit der Radfahrenden zu sorgen. Gleichzeitig laufen bereits Planungen, die Sicherheit der Kreuzung weiter zu verbessern 🚲🚦. pic.twitter.com/hAnCI3y1wM — Senatsverwaltung UMVK Berlin (@SenUMVKBerlin) February 15, 2022

Auch das Radwegenetz wird weiter ausgebaut. Berlin soll in diesem Jahr weitere grüne Radwege erhalten – darunter sind auch die beiden längsten Strecken, die dann farbig markiert werden. So ist auf insgesamt 3,2 Kilometern in Charlottenburg vorgesehen, die „Opernroute Nord“ mit grün beschichteten Radwegen auszustatten; der Weg zieht sich von der Richard-Wagner-Straße bis zur Lise-Meitner-Straße. In Pankow werden die Radfahrstreifen auf der Storkower Straße und der Grellstraße auf insgesamt 3,4 Kilometern grün. Mit der grünen Farbe will man die Sicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer erhöhen.

