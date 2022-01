Nachverdichtung Trotz Protest: Baumfällung in Friedrichshain hat begonnen

Berlin. An der Pintschstraße in Friedrichshain sind am Dienstagmittag Fakten geschaffen worden. Die seit vier Jahren befürchteten Baumfällarbeiten haben begonnen. Im Zuge der Vorbereitung des Grundstückes zur Nachverdichtung wurden erste Äste der dreizehn etwa 80 Jahre alten Pappeln abgesägt. Die Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte (WBM) plant dort einen neuen Wohnkomplex 29 Wohnungen.

Nachverdichtung: Vorbereitung geschützt durch Polizei

Die Polizei war mit einem halben Dutzend Fahrzeugen vor Ort, der Rodungsbereich ist weiträumig abgesperrt. Mit Pfiffen und klapperndem Töpfen reagierten die gut 20 Anwohner an der Straße.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Klang der Kettensäge und einer Häckselmaschine, die die abgestürzten Äste zerkleinerte, gaben den Anwohnern schon mal einen Vorgeschmack auf die Geräuschkulisse, die sie in den kommenden zwei Jahren begleiten wird.

Am Vortag hatten sich Klimaaktivisten, wie berichtet, fast einen ganzen Tag lang in den Bäumen aufgehalten, um die bevorstehenden Fällungen zu verhindern. Sie waren erst abends heruntergeklettert.

Nachverdichtung - mehr zum Thema: