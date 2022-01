Klimaschützer besetzen Bäume in Friedrichshain

Berlin. Klimaaktivisten haben in der Nacht zu Montag mehrere Bäume an der Pintschstraße Ecke Kochhannstraße im Friedrichshainer Nordkiez besetzt, um sie vor der Fällung zu bewahren. Seitdem harren sie in Wärmedecken gehüllt in den Ästen aus. Rund 30 Unterstützer begleiteten den Protest.

Auch Polizei und Wachschutz waren vor Ort. Der Bereich an der Pintschstraße wurde abgesperrt und parkende Autos abgeschleppt. Im Auftrag der Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte (WBM) begannen trotz der Besetzung erste Fällarbeiten an den Bäumen. Ein Mitarbeiter auf einem Hubkran entfernte mit einer Kettensäge Äste, wie in einem Video zu sehen ist. Wann die Stämme der meterhohen Pappeln gefällt werden, ist zurzeit noch unklar.

Anwohner setzen sich seit Jahren für den Erhalt der etwa 80 Jahre alten Baumriesen ein Bereits im November hatten sie einen ersten Fällversuch verhindert. Doch nun rückten die Arbeiter erneut an. Es ist geplant, die Innenhöfe der Wohnanlagen mit Neubauten zu verdichten. Dort sollen 29 landeseigene Wohnungen entstehen, die Hälfte davon barrierefrei und mietpreisgebunden.

Wir machen nur unseren Job, sagen die Mitarbeiter*innen der WBM, sie hätten sich ja nicht dieses fragwürdige Vorhaben erdacht.

Wir machen nur unseren Job und mussten das genehmigen, sagen Baustadtrat und Bezirksbürgermeisterin der Grünen. pic.twitter.com/0u5nOP6Kgl — M.Nelken (@nelken_berlin) January 10, 2022

Klimaschützer kritisieren Flächenversiegelung

Umweltschützer und Anwohner wollen verhindern, dass weitere innenstädtische Flächen versiegelt werden. „Wir verlangen den Bau von Wohnungen auf bereits versiegelten Flächen. In Luxusneubauten mit Eigentumswohnungen stehen viele potenzielle Wohnungen leer, weil sich Berliner und Berlinerinnen die utopischen Mieten nicht leisten können“, hieß es in einer Mitteilung der Klimaaktivisten.

„Gerade in einer Großstadt wie Berlin zählt es, jeden einzelnen Baum zu erhalten. (...) Diese Erholungsgebiete, Lebensräume und CO2 Speicher können nicht eben mal so durch Ersatzpflanzungen ausgeglichen werden“, hieß es dort weiter.

