Verkehr in Berlin Elsenbrücke wird am Mittwoch wieder für Verkehr freigegeben

Berlin. Die seit Montag für Autos, Busse und Lkw gesperrte Elsenbrücke soll noch am Mittwoch wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das sagte ein Sprecher der Verkehrsverwaltung der Berliner Morgenpost. Zugleich liefen weiterhin mit Hochdruck die Arbeiten für die Verkehrsfreigabe der Behelfsbrücke, die an der Stelle des bereits abgerissenen Ostteils der Elsenbrücke geplant und errichtet wurde, hieß es weiter.

"Dass die Elsenbrücke zumindest in Teilen wieder für den Autoverkehr freigegeben wird, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der scheidende Senat wertvolle Jahre für die Problemlösung hat verstreichen lassen. Pendler und der Lieferverkehr müssen die Versäumnisse ausbaden", erklärte IHK-Vizepräsident Robert Rückel in einer Mitteilung.

In der Nacht zu Montag hatten Sensoren bei der Überführung angeschlagen. Daraufhin war eine Durchbiegung im Nordteil der Brücke von zunächst 8,2 Millimetern entdeckt worden. Sichtungen, Sicherheitsprüfungen und Bewertungen von Statik-Experten der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz sowie von externen Fachkräften hätten ergeben, dass die Durchbiegung nicht so kritisch zu sehen sei, wie sie am Anfang schien, so der Sprecher weiter.

Bereits von diesem Mittwochnachmittag an könnten Kraftfahrzeuge auf je einem Fahrstreifen pro Richtung die Spree wieder überqueren. Für den schon seit Dienstag wieder zugelassenen Fuß- und Radverkehr entstünde damit mehr Platz als vor der Sperrung. Die Schifffahrt auf der Spree bleibe ebenfalls freigegeben.

Fußgänger und Radfahrer durften schon am Dienstag über die Brücke

Die ersten Fußgänger waren verbotenerweise bereits am Montagabend über die Elsenbrücke gelaufen. Seit Dienstagvormittag dürfen sie es nun auch offiziell. Denn die Senatsverkehrsverwaltung hatte Entwarnung gegeben und die Brücke zwischen Friedrichshain und Treptow für Fußgänger, Radfahrer und für den Schiffsverkehr auf der Spree freigegeben. Das teilte die Verwaltung am Dienstag mit. In der Mitteilung heißt es, dass im Bereich der Durchbiegung keine wesentlichen Schäden etwa in Form größerer Risse festgestellt wurden.

Auch die Durchbiegung im Nordteil der Brücke von zunächst 8,2 Millimetern habe sich zurückgebildet und werde derzeit als unkritisch bewertet, heißt es vonseiten der Senatsverwaltung. Mutmaßlich hätten auch die starken Temperaturschwankungen der vergangenen Tage zur Durchbiegung beigetragen.

Brückenprüfer und Statiker führen Berechnungen durch

Während Fußgänger und Radfahrer am Dienstag wieder auf der Brücke unterwegs waren, kam es ein paar hundert Meter weiter an der Oberbaumbrücke zu langen Staus im Berufsverkehr. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich durch die Sperrung der Elsenbrücke ihren Weg durch Berlin und auf die andere Seite der Spree bahnen.

Opposition kritisiert Senatsverkehrsverwaltung

In der Nacht zu Montag hatte gegen 1 Uhr ein Messinstrument an der Brücke womöglich den Riss mindestens eines Stahlseilträgers nahe dem Treptower Ufer gemeldet. Anschließend hatte ein Tragfähigkeitssensor eine große Durchbiegung der Brücke signalisiert. Daraufhin sperrte die Polizei am frühen Morgen die Brücke dann zunächst komplett. Vor der Elsenbrücke und auf den umliegenden Straßen führte das zu einem großen Verkehrschaos. Pendler berichteten, dass sie teils bis zu eine Stunde benötigten, um etwa von der Treptower Seite nach Friedrichshain zu gelangen.

Infolge der Sperrung übte die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus Kritik an der von Regine Günther (Grüne) geführten Senatsverkehrsverwaltung. Der Verkehrsexperte der Berliner CDU, Oliver Friederici, warf der Senatsverwaltung vor, das Thema auf die lange Bank zu schieben und die Brückensanierungen in Berlin nicht mit dem „gebotenen Ernst“ anzugehen. Auch Stefan Förster, Sprecher für Stadtentwicklung der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, bemängelte, dass die Infrastruktur in dieser Stadt seit Jahren vernachlässigt werde.

Grünen-Fraktionschefin springt Senatorin zur Seite

Regine Günther war am Dienstag für keine Stellungnahme zu erreichen. Allerdings sprang ihr Parteikollegin und Berlins Fraktionsvorsitzende Antje Kapek zur Seite. „Vor fünf Jahren sind wir als Grüne mit dem Anspruch angetreten, Berlin wieder zum Funktionieren zu bringen, den Investitionsstau in Berlin zu lösen und die Infrastruktur anzupacken“, so Kapek.

Deshalb habe man in der Koalition mit SPD und Linken jahrzehntelange Sparvorgaben aufgebrochen und wieder in die funktionsfähige Stadt investiert. „Nur diesem Umschwenken und dem konsequenten Anpacken von Regine Günther ist es zu verdanken, dass beispielsweise auch bei der Elsenbrücke vorausschauend gehandelt und der Bau einer Behelfsbrücke frühzeitig angeordnet wurde“, sagte Kapek.

Allerdings gehört auch zur Wahrheit, dass die schweren Schäden der Elsenbrücke seit 2018 bekannt sind und die Behelfsüberführung erst im September 2021 angebracht wurde.