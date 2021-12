Neue Prüfungen haben ergeben, dass keine wesentliche Schädigung der Elsenbrücke vorliegt. Die Untersuchungen dauern an.

Die gesperrte Elsenbrücke am Montagvormittag.

Verkehr in Berlin

Verkehr in Berlin Elsenbrücke für Fußgänger und Radfahrer wieder freigegeben

Berlin. Die gesperrte Elsenbrücke zwischen Friedrichshain und Treptow ist am Dienstagvormittag für Fußgänger, Radfahrer und für den Schiffsverkehr auf der Spree wieder freigegeben worden. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin mit.

"Die intensiven Brückenbesichtigungen seit Montag ergaben, dass im Bereich der festgestellten Durchbiegung keine wesentliche Schädigung etwa in Form größerer Rissbildungen festzustellen ist", hieß es. Weitere Prüfungen laufen.

Eine Durchbiegung im Nordteil der Brücke habe sich etwas zurückgebildet - laut VIZ offenbar aufgrund der starken Temperaturschwankungen seit dem Wochenende. Demnach werde die Durchbiegung derzeit als unkritisch bewertet.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Elsenbrücke in Berlin gesperrt - lesen Sie auch:

Elsenbrücke: Statiker prüfen - Freigabe der Behelfsbrücke Ende Januar

Auf der Südseite seien erste Risse entdeckt worden, so die VIZ. Statiker hätten aktuell aber keine Bedenken, die Brücke für den Fuß- und Radverkehr zu öffnen sowie auch den Schiffsverkehr wieder zuzulassen. Ahnlich sei bereits mit dem inzwischen rückgebauten Ostteil der Brücke verfahren worden.

Aktuell sei ein externer Brückenprüfer und ein Prüfstatiker vor Ort. "Ob die Brücke nach Abschluss der Sichtungen und Berechnungen auch wieder für den Kfz-Verkehr – gegebenenfalls mit Einschränkungen – geöffnet werden kann, ist ungewiss", teilte die VIZ mit.

Zugleich werde an der Freigabe der bereits installierten Behelfsbrücke gearbeitet, die anstelle des Ostteils der Brücke errichtet worden war. Derzeit würden noch Asphaltarbeiten für die Straßenanschlüsse, Markierungen sowie die Endabnahme ausstehen. "Eine Freigabe spätestens im Januar 2022 steht in Aussicht", hieß es.

Die Elsenbrücke war am frühen Montagmorgen komplett gesperrt worden, nachdem ein Tragfähigkeitssensor eine „unerwartet hohe Durchbiegung“ der Brücke gemeldet hatte, wie ein Sprecher der Verkehrssenatsverwaltung sagte. Infolge der Sperrung kam es zu chaotischen Szenen im Berufsverkehr.

Auch am Dienstagvormittag kam es im Bereich der Elsenbrücke zu Staus. Einen hohen Zeitverlust hatten Autofahrer vor allem auf der Puschkinallee in Alt-Treptow bis Schlesisches Tor und auf der Warschauer Straße in Friedrichshain bis Oberbaumbrücke.