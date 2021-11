Wahl-Verliererin Monika Herrmann ätzt gegen Franziska Giffey

Monika Herrmann schießt in einem Tweet scharf gegen die designierte Senatschefin - und muss dafür viel Kritik einstecken.

Berlin. Die scheidende Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann (Grüne), ätzt bei Twitter gegen Franziska Giffey (SPD) und erntet damit viel Widerspruch.

Am Dienstagvormittag schrieb Herrmann: "Bekommt Berlin bald ein "Schönes-Kostümchen-Gesetz? In welcher Verhandlungsgruppe wird das eigentlich gerade diskutiert? Und ist das in der neuen Regierung Chefinnensache oder bekommen wir gar eine/n FashionsenatorIn? Fragen über Fragen. Wir sind schon soooo gespannt!"

Der Tweet richtet sich ganz unverhohlen gegen Berlins designierte Senatschefin Giffey, die bei öffentlichen Auftritten stets in Kostümen zu sehen ist.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Grünen die Garderobe Giffeys ins Visier nehmen. Im Wahlkampf Ende August hatte die Öko-Partei in den sozialen Netzwerken ein Bild mit Spitzenkandidatin Bettina Jarasch und der Aufschrift "Politik, die sich in kein Kostüm zwingen lässt" veröffentlicht.

Schon damals zeigten sich viele Landespolitikerinnen und Landespolitiker verwundert bis verärgert über den aggressiven Ton, der ausschließlich auf Äußerlichkeiten abzielt. Herrmanns Giffey-Polemik platzt mitten in die Koalitionsgespräche zur Bildung einer neuen rot-grün-roten Landesregierung in Berlin.

Kritik an Herrmanns Tweet ließ am Dienstag nicht lange auf sich warten. Sawsan Chebli (SPD), bislang Staatssekretärin in Berlin, twitterte: "Liebe @MonikaHerrmann1, der Wahlkampf ist vorbei. Es wird von uns erwartet, gute Politik zu machen. Und da ist eine Menge zu tun. Und gerade wir Frauen sollten zueinander stehen. Unterstützen einander. Sind solidarisch."

"Lieber Kostüm im Roten Rathaus, als Monika Herrmann in politischer Verantwortung"

"Ist das nicht etwas sexistisch? Hätte ich nicht von Ihnen erwartet", hieß es an anderer Stelle. "Finden Sie solch eine Reaktion als erwachsener Mensch eigentlich angemessen? Mir persönlich ist es zu billig und klingt nach schlechter Verliererin", twitterte ein weiterer User. Oder noch deutlicher: "Lieber Kostüm im Roten Rathaus, als Monika Herrmann in politischer Verantwortung."

Schon vor der Abgeordnetenhauswahl hatte Herrmann angekündigt, ihr Amt an ihre Namensvetterin Clara Herrmann abzutreten. Ihr Plan war eigentlich, ins Abgeordnetenhaus zu wechseln. Sie unterlag in ihrem Wahlkreis jedoch gegen den Kandidaten der Linken, Damiano Valgolio.