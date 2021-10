Der Schulstadtrat Andy Hehmke konnte nach mehrmonatigen Umbauarbeiten die Verkehrsschule in Berlin-Kreuzberg wieder eröffnen.

Straßenverkehr in Berlin

Straßenverkehr in Berlin Görlitzer Park: Verkehrsgarten wieder eröffnet

Berlin. In einem Bezirk wie Friedrichshain-Kreuzberg, wo der Straßenverkehr besonders gefährlich ist, hat die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen besondere Bedeutung: So konnte Schulstadtrat Andy Hehmke (SPD) jetzt nach mehrmonatigen Umbauarbeiten die Verkehrsschule am Görlitzer Park wieder eröffnen.

Das Areal mit einem Fuhrpark aus Fahrrädern ist für die Ausbildung der Jüngsten besonders geeignet, weil es eine Vielfalt von Nutzungsmöglichkeiten bietet: Sie bekommen dort Verkehrssicherheitstrainings am Nachmittag sowie eine Schulung im Realverkehr, was seit 2019 angeboten wird. So üben nicht nur Kinder, sondern auch ihre Eltern sicheres Verhalten im Straßenverkehr.

Görlitzer Park: 400.000 Euro für den Umbau der Verkehrsschule

Stadtrat Andy Hehmke (SPD)

Foto: Patrick Goldstein

Kosten: 400.000 Euro. Via Facebook erklärte Stadtrat Hehmke: „Für 400.000 EUR hat unser Standort der Jugendverkehrsschule in der Wiener Straße in Kreuzberg eine bedeutende Aufwertung erfahren. Neue Fahrbahnen, neue Wege, neue Ampeln, neue Beleuchtung. Präventionsarbeit für mehr Sicherheit im Verkehr steht bei uns ganz oben.“

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Verkehrsschulen gib es im Bezirk am Wassertorplatz (Kreuzberg) und in der Weinstraße (Friedrichshain). Träger ist jeweils der Verein KidBike e.V.