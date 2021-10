Johanniter starten Kältehilfe für Obdachlose

Essen, duschen, übernachten: In der Notübernachtung der Johanniter in der Ohlauer Straße gibt es Platz für 76 Männer und Frauen.

In der Johanniter Notübernachtung an der Ohlauer Straße: Leiter Dietrich Heuer (l.) und Björn Teuteberg, Regionalvorstand der Berliner Johanniter.

Berlin. In Friedrichshain-Kreuzberg finden Wohnungslose vom kommenden Montag an wieder eine warme und sichere Unterkunft. Wie die Berliner Johanniter bei einem Ortstermin in der Kreuzberger Gerhart-Hauptmann-Schule mitteilten, wird dort am 1. November wieder eine Notübernachtung geöffnet. Es ist inzwischen die vierte Saison. Vorgesehen ist, dass die Unterkunft bis zum Ende des kommenden Jahres zugänglich bleibt.

In Berlin leben bis zu 10.000 Menschen auf der Straße

Wie Björn Teuteberg, Regionalvorstand der Berliner Johanniter, sagte, können täglich 76 Menschen im Haus übernachten. Eine Etage mit 26 Plätzen ist für Frauen reserviert, zwei Etagen für Männer. Zwei bis drei Monate sind die Männerplätze komplett belegt. Frauen indes frequentieren die Unterkunft weniger, sie wichen eher auf reine Fraueneinrichtungen aus, so Heuer.

Anlaufpunkt an der Ohlauer Straße: Die Johanniter Notübernachtung.

Foto: Patrick Goldstein

Laut Teuteberg leben in Berlin 4000 bis 10.000 Menschen auf der Straße, rund 37.000 sind in der Hauptstadt von Wohnungslosigkeit betroffen. Eine weitere Schätzung betrifft die jährlich hinzukommenden obdachlosen Menschen: Das seien 500-800 Personen, sagte Christian von Wissmann, Regionalarzt der Johanniter.

Ein Drittel derer, die Johanniter-Notunterkünfte nutzen, seien berufstätig. „Das sind Leute aus dem Prekariat der Leiharbeit“, so der Arzt. Die aus dem Ausland stammenden Männer entschieden sich, in Berlin die Kosten für eine Unterkunft zu sparen. Sie sähen sich vor der Wahl, entweder eine Unterkunft zu bezahlen oder das Geld nach Hause schicken zu können, so von Wissmann.

„Menschliche Wärme“

An der Gerhart-Hauptmann-Schule an der Ohlauer Straße werde den Nutzern oder „Gästen“ wie Leiter Heuer sagt, ein geschützter Raum, die Möglichkeit der Übernachtung, Abendessen und Duschen geboten. Vor allem werde ihnen aber auch menschliche Wärme entgegengebracht, so Heuer. Er unterstrich, dass die Johanniter eine christliche Einrichtung seien.

Die Mitarbeiter sind ehrenamtlich dabei, 90 Prozent des Essens stamme aus Spenden. Das reiche von den stets willkommenen, weil Energie liefernden Süßigkeiten wie die mitunter 300 Donuts aus einer Kiezbäckerei bis hin zu einer einmaligen Lieferung von Gourmet-Schnecken eines großen Berliner Kaufhauses. Zweimal wöchentlich bieten die Johanniter dort medizinische Sprechstunden an, auch für Menschen, die keine Krankenversicherung haben.

Auch Geflüchtete unter den Helfern

Gefragt, was wirklich noch gebraucht werde, sagte Heuer, dass man zwar einen Stamm von 400 Freiwilligen habe. Sieben arbeiten tagsüber, zwei in der Nacht. Für letztere Schicht sei es aber manchmal schwer, Kräfte zu finden.

Die Helfer kämen aus allen sozialen und beruflichen Schichten. Auch Geflüchtete seien darunter, „die etwas zurück geben wollen“, so Heuer. Ihre Unterstützung sei besonders willkommen, wenn es zu Problemen mit Obdachlosen aus Ländern komme, in denen ihre Sprache gesprochen wird. „Sie können dann vermitteln", so Heuer.