Datenpanne nach Corona-Fällen auf Berghain-Sexparty

Im Berghain ist es erneut zu Corona-Infektionen gekommen. In der Folge ging das Bezirksamt äußert unvorsichtig mit sensiblen Daten um.

Berlin. Nach mehreren Corona-Fällen bei einer Sexparty im Friedrichshainer Club Berghain ist es zu einer Datenpanne gekommen. Wie der "Tagesspiegel" berichtet, seien die Besucher der Veranstaltung vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg über einen offenen Mailverteiler über die Infektionen informiert worden.

Empfänger der Nachricht hätten somit Zugriff auf die Mail-Adressen aller betroffenen Party-Gäste. Die Datenpanne umfasse 150 Mail-Adressen. Zum Versand der Mail durch einen Mitarbeiter des Bezirksamts sei es an diesem Dienstag gekommen. Die Empfänger seien in der Mail aufgefordert worden, sich testen zu lassen. „Für Sie besteht ebenfalls ein Infektionsrisiko!“, heißt es demnach in dem Schreiben.

Zu den Infektionen kam es laut Bericht bei der „Friday Fuck 2-4-1“-Party am 15. Oktober im Rahmen der Reihe "lab.oratory" im Berghain. Bei der Berliner Datenschutzbeauftragten war der Vorfall laut Bericht zunächst nicht bekannt.

Berghain-Partys: Immer wieder neue Corona-Infektionen

Die Party, die jeden Freitag im Berghain stattfindet, folgt wie alle Veranstaltungen in dem international bekannten Club dem 2G-Prinzip: Zugang haben nur Geimpfte oder Genesene. Ein Nachweis erfolgt laut Veranstalterhinweise über die Corona-Warnapp oder über die CovPass-App. Die Kontaktnachverfolgung findet demnach über den sogenannten "Berghain-Pass" statt, einer Online-Registrierung auf der Website des Clubs. Gefeiert wird in dem Club nach eineinhalbjähriger Corona-Zwangspause wieder seit Anfang Oktober.

Bereits am 10. Oktober war es im Berghain trotz 2G-Regeln zu nachgewiesenen Corona-Infektionen gekommen. Laut Bezirksamt hatte sich eine Personenzahl im einstelligen Bereich mit Corona infiziert. Auch in diesem Fall waren mögliche Kontaktpersonen durch die Behörde informiert worden. Insgesamt 3300 Menschen waren durch das Bezirksamt angeschrieben worden.