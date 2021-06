Rigaer 94: Brandschutzgutachter betritt Gebäude - 20 Einsatzkräfte verletzt

Am 17. Juni sollte der Brandschutz in der Rigaer Straße 94 geprüft werden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Berlin. Zur Durchsetzung einer Brandschutzprüfung in dem teilweise besetzten Gebäude „Rigaer 94“ in Berlin-Friedrichshain hat sich die Polizei gewaltsam Zutritt zu dem verbarrikadierten Haus verschafft.

Polizisten brachen am Donnerstagvormittag mit schwerem Gerät Türen auf. Bewohner attackierten sie mit Pulver aus einem Feuerlöscher und bewarfen sie mit Farbe. Die Polizei sprach von mehreren verletzten Einsatzkräften. Zuvor seien Verhandlungen zwischen dem Bezirk sowie den Bewohnerinnen und Bewohnern gescheitert.

Bereits am Mittwoch hatte es gewaltsame Ausschreitungen vor dem Haus gegeben. Dabei wurden Barrikaden in Brand gesetzt und laut Polizeiangaben 62 Beamte verletzt.

Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain: der Großeinsatz der Polizei in Bildern

Beamte werden am Donnerstag im Haus und auf dem Hof mit Farbe beworfen. Foto: Thomas Peise

Eine vermummte Person beobachtet den Polizeieinsatz aus einem Fenster in der Rigaer Straße. "Fight" steht auf dem Transparent. Foto: Omer Messinger/Getty Images

Ein Aktivist hält eine Rauchbombe aus einem Fenster in der Rigaer Straße 94. Foto: John MACDOUGALL / AFP

Einsatzkräfte schützen sich mit Schildern am Eingang der Rigaer 94. Foto: John MACDOUGALL / AFP

Im Haus wurde eine Rauchbombe gezündet. Foto: John MACDOUGALL / AFP



Die Polizei verschafft sich am Donnerstagmorgen Einlass zur Rigaer 94. Foto: John MACDOUGALL / AFP

Die Polizei versucht am Donnerstagmorgen ins Haus zu gelangen. Foto: Thomas Peise

Politzisten öffnen die Tür dem Haus Rigaer 94 in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain. Foto: Carsten Koall/dpa

Einsatzkräfte bringen sich am 17. Juni in der Rigaer Straße in Position. Foto: Omer Messinger/Getty Images

"17. Juni: Räumungsversuch, kein Brandschutz. R94 verteidigen" steht auf einem Transparent an der Rigaer Straße 94. Foto: John MACDOUGALL / AFP



Etwa 350 Polizeikräfte sind am Donnerstagmorgen in der Rigaer Straße im Einsatz. Foto: Omer Messinger/Getty Images

Polizisten am Donnerstagmorgen vor der Rigaer Straße 94. Foto: Patrick Goldstein

Behelmte Polizisten vor dem Haus. Foto: Thomas Peise

Transparent an der Fassade des Hauses an der Rigaer Straße 94. Foto: Patrick Goldstein

Rauchschwaden im Friedrichshainer Nordkiez am Mittwochvormittag. Foto: Thomas Peise



Mittwoch: Der Bereich um die Rigaer Straße ist abgesperrt, ein Wasserwerfer fährt auf. Foto: Thomas Peise

Die Polizei agierte am Mittwoch zunächst defensiv. Foto: Thomas Peise

Mittwoch in der Rigaer: Nach den Löscharbeiten entspannte sich die Lage. Foto: Ulrich Kraetzer

Feuerwehrleute nach den Löscharbeiten am Mittwoch. Foto: Thomas Peise

Löscharbeiten in der Rigaer Straße. Foto: John MACDOUGALL / AFP



Ein Räumpanzer der Polizei schiebt in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain eine Barrikade beiseite, dahinter fährt ein Wasserwerfer. Foto: Andreas Rabenstein/dpa

Polizisten laufen am Mittwoch in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain an einer brennenden Barrikade vorbei. Foto: Andreas Rabenstein/dpa

Pflastersteine liegen in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain. Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Wasserwerfer der Polizei fährt durch die Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain. Foto: Andreas Rabenstein/dpa

Eine Barrikade brennt am Mittwoch in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain. Foto: Andreas Rabenstein/dpa



Zwei Aktivisten stehen am Mittwoch auf dem Dach des Hauses Foto: Thomas Peise

Polizisten betreten am Mittwoch ein Gebäude in der Rigaer Straße. Foto: Thomas Peise



Eskalation an der Rigaer Straße: Polizei bittet um Mithilfe

16.15 Uhr: Bei den massiven Ausschreitungen an der Rigaer Straße in Friedrichshain sind am Mittwoch 63 Polizisten verletzt worden. Zwei von ihnen mussten ihren Dienst beenden und im Krankhaus behandelt werden. Zur Aufklärung der Straftaten bittet der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes um Mithilfe. Alle Informationen zum Zeugen-Aufruf im Zusammenhang mit der Eskalation an der Rigaer Straße lesen Sie hier.

Berliner CDU: "Pflastersteine auf Menschen sind versuchte Tötungstaten"

15.50 Uhr: Berlins CDU-Chef Burkard Dregger und Kurt Wansner, Mitglied des Innenausschusses der Berliner CDU-Fraktion, sehen bei der Eskalation an der Rigaer Straße eine "rote Linie" überschritten. "Pflastersteine auf Einsatzkräfte und andere Menschen sind versuchte Totschlagstaten. Die Straftäter müssen festgenommen und angeklagt werden."

SPD, Grüne und Linke würde für diese Entwicklung Mitverantwortung tragen, heißt es weiter. Das grüne Bezirksamt habe die Brandschutzbegehung fünf Jahre lang torpediert. "Dass nach diesen erschreckenden Gewaltausbrüchen insbesondere Grüne und Linke weiter schweigen, kann nur als Signal falscher Solidarisierung mit den Straftätern gedeutet werden. Das ist nicht im Interesse der Stadt. Die Berliner haben von dieser Gewalt längst die Nase voll", so Dregger und Wanser.

Steinmeier: Linksextreme Ausschreitungen in Berlin nicht hinnehmbar

15.06 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die linksextremistischen Auseinandersetzungen rund um die "Rigaer 94" entschieden kritisiert. „Die äußerst gewalttätigen Ausschreitungen dagegen sind nicht hinnehmbar und erfordern eine unmissverständliche Antwort des Rechtsstaates“, schrieb Steinmeier in einem Brief an die Einsatzkräfte, der am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht wurde.

Die Ausschreitungen und die „erschreckend hohe Zahl der verletzten Polizeikräfte“ erschütterten ihn, schrieb Steinmeier. „Der Einsatz der Polizei soll ein rechtsstaatliches Verfahren beim Zugang zum Haus Rigaer Straße absichern. Die Gerichte haben geprüft und entschieden.“

Der Bundespräsident wünschte den verletzten Beamten gute Besserung. „Ausgerechnet Sie, die sich täglich für die Sicherheit und die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger einsetzen, sind in unerträglicher Weise zur Zielscheibe geworden.“ Strafbares Verhalten müsse rechtsstaatlich geahndet werden. „Die Angreifer haben sich ohne Respekt vor dem Leben anderer gegen Recht und Gesetz gestellt, sie haben offen ihren Hass auf die Polizei und ihre Verachtung des Staates gezeigt. Wer sich aber gegen den Rechtsstaat stellt, der stellt sich gegen Freiheit und Demokratie.“

Steinmeier dankte den Polizistinnen und Polizisten für ihren Dienst und zollte ihnen auch im Namen der Bürger Respekt. „Wir stehen an Ihrer Seite.“

Innenminister verurteilen Ausschreitungen in Berlin scharf

14.12 Uhr: Die Innenminister- und Senatoren der Länder haben die Ausschreitungen um die "Rigaer 94" scharf kritisiert. „Gewalt ist niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung und im demokratischen Meinungsstreit“, schrieben die Teilnehmer der gerade in Baden-Württemberg tagenden Innenministerkonferenz in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung.

Ihre Gedanken seien bei den verletzten Beamten, erklärten die Minister. „Polizistinnen und Polizisten stehen für den Staat, stehen für unsere freiheitliche demokratische Grundordnung. Wer sie angreift, greift unsere Gesellschaft als Ganzes an. Das akzeptieren wir nicht – egal, ob die Gewalt rechts- oder linksextremistisch oder islamistisch motiviert ist.“

12.50 Uhr: Bei der Begehung durch den Brandschutzprüfer sind laut einer Sprecherin der Polizei auch zwei Vertreter des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg und zwei Anwälte anwesend, die als Vertreter der Bewohnerinnen und Bewohner agieren. Sofern der Brandschutzgutachter nicht in Wohnungen gelassen wird, muss das Bezirksamt die Polizei für die gewaltsame Öffnung nach Angaben eines Polizeisprechers in jedem einzelnen Fall um Amtshilfe ersuchen. Dies kann aber mündlich geschehen.

12.42 Uhr: Viereinhalb Stunden nach dem geplanten Termin betritt der Brandschutzgutachter die Rigaer 94. Zuvor hatte die Polizei nach eigenen Angaben auf Twitter die frei zugänglichen Bereiche des Gebäudes begangen und sie für die Brandschutzprüfung gesichert.

Viereinhalb Stunden nach dem geplanten Termin betritt der Brandschutzgutachter das Haus in der #rigaer94 Via ⁦@morgenpost⁩ pic.twitter.com/efiTC3wUP5 — Ulrich Kraetzer (@Ulrich_Kraetzer) June 17, 2021

12.38 Uhr: Der Experte, der die Brandschutzprüfung vornehmen soll, war bis zum Mittag noch nicht in dem Gebäudekomplex aus Vorderhaus, Seitenflügel und Hinterhaus. Gebäudeteile waren am Mittwoch noch verbarrikadiert. Die Bewohner wollten dem Brandschutzexperten nur allein, ohne Polizeischutz, Zutritt gewähren. Das lehnte er nach Angaben der Polizei jedoch ab. Unklar war, wann er mit seiner Arbeit beginnen kann. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit insgesamt mehr als 1000 Kräften im Einsatz.

12.25 Uhr: Laut Innensenator Andreas Geisel (SPD) wurden bei dem heutigen Einsatz in der Rigaer 94 erneut rund 20 Polizisten beim Hineingehen in das Gebäude verletzt.

12.15 Uhr: Die Polizei arbeitet sich nach Angaben eines Sprechers der Behörde weiter in dem teilweise verbarrikadierten Haus vor, um die Begehung durch einen Brandschutzprüfer zu ermöglichen. Die Türen zu den Wohnungen würden dabei zurzeit noch nicht geöffnet. Parallel dazu sichern die Beamten nach einem Angriff mit einem Feuerlöscher Beweise, um die Angreifer identifizieren zu können. Bei Anhaltspunkten für Tatverdächtige könnten auch Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt werden.

12.04 Uhr: Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) macht den Senat politisch für die Attacken in der Rigaer Straße vom Vortag verantwortlich. Die Gewerkschaft zitierte DPolG-Chef Bodo Pfalzgraf auf Twitter: "An zwei Tagen wurde durch Linkextremisten eine komplette Hundertschaft der @polizeiberlin verletzt. Dafür ist allein der Senat politisch verantwortlich.”

12.00 Uhr: Innensenator Andreas Geisel (SPD) kündigte im Abgeordnetenhaus Ermittlungen wegen versuchten Totschlags nach den Randalen vom Mittwoch an der Rigaer 94 an. 62 Polizeibeamte seien meist durch Stein- und Flaschenwürfe verletzt worden, so Geisel. Zwei Beamte hätten im Krankenhaus behandelt werden müssen. Schlimmere Verletzungen seien nur durch die gute Schutzausrüstung verhindert worden. Der Senator sprach von "äußerster Brutalität" und "offenem Gangstertum" durch die Linksmilitanten. "Das werden wir nicht dulden", sagte Geisel. Nach seinen Worten laufen zwölf Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und besonders schweren Landfriedensbruchs. Man müsse vermuten, dass versucht wurde, Polizisten nach dem Leben und der Gesundheit zu trachten.

11.36 Uhr: GdP-Sprecher Benjamin Jendro spricht über die Belastungen für die Polizisten bei ihrem Einsatz heute.

Kein Einsatz wie jeder andere: Der Sprecher der ⁦@GdPHauptstadt⁩ ⁦@Djeron7⁩ über die Belastungen für die Polizisten in der #rigaer94 ⁦@morgenpost⁩ pic.twitter.com/lsxKpSHLNJ — Ulrich Kraetzer (@Ulrich_Kraetzer) June 17, 2021

11.33 Uhr: Die Polizei hat offenbar weiter massive Probleme sich im Haus voranzuarbeiten.

Es sind noch keine Söldner in den Wohnungen. Hinterhaus und Seitenflügel sind immer noch in unserer Hand. Die Barris im Erdgeschoss halten. #rigaer — rigaer94 (@rigaer94) June 17, 2021

10.32 Uhr: Die Polizei durchsucht das Haus. Die Bewohner versprühen Feuerlöschmittel. Mehrere Beamte klagen über Atemwegsreizungen.

Die Polizei hat nun auch das zweite Eingangstor der #rigaer94 geöffnet. Laut einem Polizeisprecher suchen die Beamten im Zuge der Strafverfolgung zunächst nach den Personen, die für den Angriff mit Feuerlöscher auf die Polizisten verantwortlich sind. ⁦⁦@morgenpost⁩ pic.twitter.com/2sNFkkN8cY — Ulrich Kraetzer (@Ulrich_Kraetzer) June 17, 2021

10.25 Uhr: Die zweite Tür ist durchgeflext. Die Polizei ist im Hof des Hauses und wird mit Farbbeuteln beworfen.

Rigaer 94 - Polizei versucht, zweite Tür zu öffnen Rigaer 94 - Polizei versucht, zweite Tür zu öffnen

Die zweite Tür ist jetzt wirklich durch, jetzt haben wir sie im Hof. Es gibt Widerstand. Wir kämpfen an der Seite all derjenigen, die sich gegen Staat und Kapital zur Wehr setzen und für Ideen von Freiheit, Solidarität und Kollektivität einstehen. Wir grüßen euch!#rigaer — rigaer94 (@rigaer94) June 17, 2021

10.20 Uhr: Wegen der aktuell unübersichtlichen Lage in der Rigaer Straße muss das Rathaus Friedrichshain-Kreuzberg in der Frankfurter Allee 35/37 für die nächsten zwei Tage, Donnerstag 17. und Freitag 18. Juni, schließen. Auf Grund der Sicherungsmaßnahmen könne das Betreten und Verlassen des Dienstgebäudes für Besucherinnen und Besucher sowie für Mitarbeitende nicht gewährleistet werden.

10.07 Uhr: Laut Lautsprecherdurchsage von Bewohnern des Hauses Rigaer 94 verschaffen sich Polizisten sich über den Hof eines Nebenhauses Zugang. Der Sprecher kündigt Widerstand an. Die Anwälte der Eigentümergesellschaft werden von der Polizei weiterhin nicht vor das Gebäude gelassen. Die Polizei begründet das nach Angaben der Anwälte mit der Gefahrensituation vor dem Haus.

10.06 Uhr: Die Polizei versucht mit einem Trennschleifer das von den Bewohnern nachträglich eingebaute zweite Eingangstor zu öffnen. Das ist ihnen nun offenbar auch gelungen.

9.58 Uhr: Zu lauter Musik aus Lausprechern bahnen sich Polizisten den Weg ins Haus. Mit Motorsägen beseitigen sie Sperren im Haus. Vor der Tür bilden sich Nebelwolken. Dann metallische Schlaggeräusche. Im Obergeschoss schwenken Vermummte Bengalos.

Bengalos und Feuerwerk an der Rigaer Straße 94

Foto: Thomas Peise

Die Bewohner der #rigaer94 untermalen das Eindringen der Polizei mit einem zuvor offenbar sorgsam zusammengestellten Soundtrack ⁦@morgenpost⁩ pic.twitter.com/sqmBjYyTIR — Ulrich Kraetzer (@Ulrich_Kraetzer) June 17, 2021

9.50 Uhr: Ein Anwohner verfolgt das Geschehen mit stoischer Ruhe und einem Kaltgetränk.

Ein Bewohner der #rigaer94 verfolgt das Geschehen scheinbar ungerührt pic.twitter.com/Ybjfh9XbGG — Ulrich Kraetzer (@Ulrich_Kraetzer) June 17, 2021

9.44 Uhr: Die Beamten haben die Tür mit einer Motorsäge geöffnet. Die Bewohner zünden daraufhin Knallkörper und Pyrotechnik. Auch Nebeltöpfe wurden gezündet.

Nach dem Aufbrechen der Tür in der #rigaer94 wurden im Eingangsbereich Nebeltöpfe gezündet ⁦@morgenpost⁩ pic.twitter.com/vnT8sHiCYb — Ulrich Kraetzer (@Ulrich_Kraetzer) June 17, 2021

9.37 Uhr: Die Verhandlungen sind gescheitert, Die Polizei will die Haustür nun offenbar gewaltsam öffnen. Die Polizei hat auch schon technisches Gerät aufgefahren.

Die Polizei verschafft sich in der #rigaer94 mit einer Kreissäge Zutritt via ⁦@morgenpost⁩ pic.twitter.com/YcefdzGl10 — Ulrich Kraetzer (@Ulrich_Kraetzer) June 17, 2021

Die Anwälte der Eigentümergesellschaft bestehen unterdessen darauf, ebenfalls in das Haus gelassen zu werden. Sie legen das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes so aus, dass ihnen der Zutritt nur für die Wohnungen der sieben Antragsteller verwehrt ist. Für die anderen Wohnungen und das Haus hätten sie dagegen das Recht diese zu betreten, sagte der Anwalt der Eigentümergesellschaft, Alexander von Aretin, der Berliner Morgenpost. "Man versucht den Eigentümer außen vor zu lassen", so von Aretin.

Die Verhandlungen zwischen dem Bezirk sowie den Bewohnerinnen und Bewohnern sind gescheitert. Der Bezirk hat uns als Polizei damit beauftragt, die Hauseingangstür zur #Rigaer Straße für die Brandschutzbegehung zwangsweise zu öffnen.#b1706 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) June 17, 2021

9.25 Uhr: Die Haustür zur Rigaer 94 ist verschlossen.

Die Hauseingangstür des aus Brandschutzgründen zu begehenden Gebäudes in der #Rigaer Straße ist verschlossen und wird von innen nicht geöffnet.

Zur Zeit laufen letzte Gespräche mit den Rechtsanwälten, auch um zu vermeiden, dass wir die Tür zwangsweise öffnen müssen.#b1706 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) June 17, 2021

9.15 Uhr: Aus dem Haus Rigaer 94 ertönte per Lautsprecher ein Aufruf zu einer Demonstration am Donnerstagabend. Der Sprecher sagte dabei: "Wir freuen uns nicht, dass die Bullen hier sind. Wir brauchen euch nicht, wir wollen euch nicht. Ihr könnt direkt wieder nach Hause gehen."

8.55 Uhr: Vor dem Haus in der Rigaer 94 haben sich behelmte Polizisten in Schutzanzügen postiert. Dem Vernehmen nach hat der Brandschutzgutachter das Angebot der Bewohner, das Haus ohne Polizeischutz zu betreten, abgelehnt. Nach Polizeiangaben gab es Gespräche zwischen Anwälten der Bewohner, dem Brandschutzprüfer und der Polizei.

8.48 Uhr: Polizeisprecher Thilo Cablitz über die aktuelle Lage am Haus:

Der Sprecher der ⁦@polizeiberlin⁩ über die Lage in der #rigaer94 via ⁦@morgenpost⁩ Noch ist die Lage ruhig. pic.twitter.com/hjovdvfSS3 — Ulrich Kraetzer (@Ulrich_Kraetzer) June 17, 2021

8.25 Uhr: Weiterhin: Warten auf den Brandschutzprüfer. Fünf Polizisten beziehen vor dem Hauseingang Position, von Kopf bis Fuß in Schutzkleidung.

Polizisten in Schutzmontur vor der "Rigaer 94"

Foto: Patrick Goldstein

8.15 Uhr: In Kürze soll der Prüfingenieur eintreffen. An den Fenstern sind vermummte Personen zu sehen.

Eine vermummte Person am Fenster

Foto: Thomas Peise

8.05 Uhr: Von den Bewohnern ist bisher nichts zu sehen. Bis halb acht Uhr hatten allerdings zwei von ihnen auf dem Balkon gesessen. Am Vortag waren von Dächern Steine auf die Beamten auf der Straße geworfen worden. An diesem Morgen befinden sich nun Einsatzkräfte auf den Dächern, sichtlich auch auf der Rigaer 94. Am Haus hängt ein Transparent mit der Aufschrift: "17.Juni Räumungsversuch, kein Brandschutz. 94 verteidigen."

Ein Polizist beobachtet die Lage vom Dach aus.

Foto: Patrick Goldstein

8.03 Uhr: Auch der Hausverwalter der Rigaer Straße 94, Torsten Luschnat, soll vor Ort sein.

Rigaer Straße: Die Ruhe vor dem Sturm Rigaer Straße: Die Ruhe vor dem Sturm

7.46 Uhr: Rußspuren von den Ausschreitungen des Vortags auf der Kreuzung Rigaer/Liebigstraße, rund 350 Polizisten aus mehreren Bundesländern im Einsatz, dazu weiträumige Absperrungen: Alles wartet auf das Eintreffen des Brandschutzprüfers um 8 Uhr. Laut Polizeisprecher Thilo Cablitz wird er durch die Haupttür ins Haus gelangen. Er könne dann auch entscheiden, ob er Polizeibegleitung will. Von einer Räumung sei indes nichts bekannt.

7.40 Uhr: Nach einer Gerichtsentscheidung vom Mittwoch dürfen Vertreter des Eigentümers nicht mit in das Haus. Anders als geplant könnte nun allerdings die Bauaufsicht des Bezirks doch jemanden dazu schicken, hieß es von der Polizei. Die Bewohner des Hauses „Rigaer 94“ und ihre Unterstützer hatten schon lange Widerstand gegen die Begehung des Hauses angekündigt und immer wieder mit Gewalt gedroht.

7.25 Uhr: Die Lage vor dem Haus an der Rigaer Straße 94 ist noch ruhig. Der Prüfingenieur soll um 8 Uhr kommen. Polizeisprecher Thilo Cablitz: „Wir sind wegen eines Schutzersuchens tätig.“ Sollte das aus Sicht des Betroffenen nicht nötig sein, „werden wir auch nicht in das Gebäude reingehen“. Derzeit seien etwa 350 Polizeikräfte im Einsatz.