Rigaer 94: Polizei verschafft sich Zutritt zum Haus

Polizisten betreten am Mittwoch ein Gebäude in der Rigaer Straße.

Transparent an der Fassade des Hauses an der Rigaer Straße 94.

Etwa 350 Polizeikräfte sind am Donnerstagmorgen in der Rigaer Straße im Einsatz.

Einsatzkräfte bringen sich am 17. Juni in der Rigaer Straße in Position.

Polizeibeamte stehen am Donnerstagmorgen vor dem Haus Nr. 94 in der Rigaer Straße in Friedrichshain, kurz bevor die Tür aufgebrochen wird.

Politzisten öffnen die Tür dem Haus Rigaer 94 in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain.

Berlin. Nach den Ausschreitungen vor dem Haus „Rigaer 94“ in Berlin-Friedrichshain am Mittwoch hofft die Polizei auf einen ruhigen Einsatz während der geplanten Brandschutzprüfung am Donnerstag. „Der Widerstand gestern war allerdings nur ein Vorgeschmack auf das, was uns erwarten könnte“, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen.

10.25 Uhr: Die zweite Tür ist durchgeflext. Die Polizei ist im Hof des Hauses und wird mit Farbbeuteln beworfen.

Die zweite Tür ist jetzt wirklich durch, jetzt haben wir sie im Hof. Es gibt Widerstand. Wir kämpfen an der Seite all derjenigen, die sich gegen Staat und Kapital zur Wehr setzen und für Ideen von Freiheit, Solidarität und Kollektivität einstehen. Wir grüßen euch!#rigaer — rigaer94 (@rigaer94) June 17, 2021

10.20 Uhr: Wegen der aktuell unübersichtlichen Lage in der Rigaer Straße muss das Rathaus Friedrichshain-Kreuzberg in der Frankfurter Allee 35/37 für die nächsten zwei Tage, Donnerstag 17. und Freitag 18. Juni, schließen. Auf Grund der Sicherungsmaßnahmen könne das Betreten und Verlassen des Dienstgebäudes für Besucherinnen und Besucher sowie für Mitarbeitende nicht gewährleistet werden.

10.07 Uhr: Laut Lautsprecherdurchsage von Bewohnern des Hauses Rigaer 94 verschaffen sich Polizisten sich über den Hof eines Nebenhauses Zugang. Der Sprecher kündigt Widerstand an. Die Anwälte der Eigentümergesellschaft werden von der Polizei weiterhin nicht vor das Gebäude gelassen. Die Polizei begründet das nach Angaben der Anwälte mit der Gefahrensituation vor dem Haus.

10.06 Uhr: Die Polizei versucht mit einem Trennschleifer das von den Bewohnern nachträglich eingebaute zweite Eingangstor zu öffnen. Das ist ihnen nun offenbar auch gelungen.

9.58 Uhr: Zu lauter Musik aus Lausprechern bahnen sich Polizisten den Weg ins Haus. Mit Motorsägen beseitigen sie Sperren im Haus. Vor der Tür bilden sich Nebelwolken. Dann metallische Schlaggeräusche. Im Obergeschoss schwenken Vermummte Bengalos.

Bengalos und Feuerwerk an der Rigaer Straße 94

Foto: Thomas Peise

Die Bewohner der #rigaer94 untermalen das Eindringen der Polizei mit einem zuvor offenbar sorgsam zusammengestellten Soundtrack ⁦@morgenpost⁩ pic.twitter.com/sqmBjYyTIR — Ulrich Kraetzer (@Ulrich_Kraetzer) June 17, 2021

9.50 Uhr: Ein Anwohner verfolgt das Geschehen mit stoischer Ruhe und einem Kaltgetränk.

Ein Bewohner der #rigaer94 verfolgt das Geschehen scheinbar ungerührt pic.twitter.com/Ybjfh9XbGG — Ulrich Kraetzer (@Ulrich_Kraetzer) June 17, 2021

9.44 Uhr: Die Beamten haben die Tür mit einer Motorsäge geöffnet. Die Bewohner zünden daraufhin Knallkörper und Pyrotechnik. Auch Nebeltöpfe wurden gezündet.

Nach dem Aufbrechen der Tür in der #rigaer94 wurden im Eingangsbereich Nebeltöpfe gezündet ⁦@morgenpost⁩ pic.twitter.com/vnT8sHiCYb — Ulrich Kraetzer (@Ulrich_Kraetzer) June 17, 2021

9.37 Uhr: Die Verhandlungen sind gescheitert, Die Polizei will die Haustür nun offenbar gewaltsam öffnen. Die Polizei hat auch schon technisches Gerät aufgefahren.

Die Polizei verschafft sich in der #rigaer94 mit einer Kreissäge Zutritt via ⁦@morgenpost⁩ pic.twitter.com/YcefdzGl10 — Ulrich Kraetzer (@Ulrich_Kraetzer) June 17, 2021

Die Anwälte der Eigentümergesellschaft bestehen unterdessen darauf, ebenfalls in das Haus gelassen zu werden. Sie legen das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes so aus, dass ihnen der Zutritt nur für die Wohnungen der sieben Antragsteller verwehrt ist. Für die anderen Wohnungen und das Haus hätten sie dagegen das Recht diese zu betreten, sagte der Anwalt der Eigentümergesellschaft, Alexander von Aretin, der Berliner Morgenpost. "Man versucht den Eigentümer außen vor zu lassen", so von Aretin.

Die Verhandlungen zwischen dem Bezirk sowie den Bewohnerinnen und Bewohnern sind gescheitert. Der Bezirk hat uns als Polizei damit beauftragt, die Hauseingangstür zur #Rigaer Straße für die Brandschutzbegehung zwangsweise zu öffnen.#b1706 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) June 17, 2021

9.25 Uhr: Die Haustür zur Rigaer 94 ist verschlossen.

Die Hauseingangstür des aus Brandschutzgründen zu begehenden Gebäudes in der #Rigaer Straße ist verschlossen und wird von innen nicht geöffnet.

Zur Zeit laufen letzte Gespräche mit den Rechtsanwälten, auch um zu vermeiden, dass wir die Tür zwangsweise öffnen müssen.#b1706 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) June 17, 2021

9.15 Uhr: Aus dem Haus Rigaer 94 ertönte per Lautsprecher ein Aufruf zu einer Demonstration am Donnerstagabend. Der Sprecher sagte dabei: "Wir freuen uns nicht, dass die Bullen hier sind. Wir brauchen euch nicht, wir wollen euch nicht. Ihr könnt direkt wieder nach Hause gehen."

8.55 Uhr: Vor dem Haus in der Rigaer 94 haben sich behelmte Polizisten in Schutzanzügen postiert. Dem Vernehmen nach hat der Brandschutzgutachter das Angebot der Bewohner, das Haus ohne Polizeischutz zu betreten, abgelehnt. Nach Polizeiangaben gab es Gespräche zwischen Anwälten der Bewohner, dem Brandschutzprüfer und der Polizei.

8.48 Uhr: Polizeisprecher Thilo Cablitz über die aktuelle Lage am Haus:

Der Sprecher der ⁦@polizeiberlin⁩ über die Lage in der #rigaer94 via ⁦@morgenpost⁩ Noch ist die Lage ruhig. pic.twitter.com/hjovdvfSS3 — Ulrich Kraetzer (@Ulrich_Kraetzer) June 17, 2021

8.25 Uhr: Weiterhin: Warten auf den Brandschutzprüfer. Fünf Polizisten beziehen vor dem Hauseingang Position, von Kopf bis Fuß in Schutzkleidung.

Polizisten in Schutzmontur vor der "Rigaer 94"

Foto: Patrick Goldstein

8.15 Uhr: In Kürze soll der Prüfingenieur eintreffen. An den Fenstern sind vermummte Personen zu sehen.

Eine vermummte Person am Fenster

Foto: Thomas Peise

8.05 Uhr: Von den Bewohnern ist bisher nichts zu sehen. Bis halb acht Uhr hatten allerdings zwei von ihnen auf dem Balkon gesessen. Am Vortag waren von Dächern Steine auf die Beamten auf der Straße geworfen worden. An diesem Morgen befinden sich nun Einsatzkräfte auf den Dächern, sichtlich auch auf der Rigaer 94. Am Haus hängt ein Transparent mit der Aufschrift: "17.Juni Räumungsversuch, kein Brandschutz. 94 verteidigen."

Ein Polizist beobachtet die Lage vom Dach aus.

Foto: Patrick Goldstein

8.03 Uhr: Auch der Hausverwalter der Rigaer Straße 94, Torsten Luschnat, soll vor Ort sein.

7.46 Uhr: Rußspuren von den Ausschreitungen des Vortags auf der Kreuzung Rigaer/Liebigstraße, rund 350 Polizisten aus mehreren Bundesländern im Einsatz, dazu weiträumige Absperrungen: Alles wartet auf das Eintreffen des Brandschutzprüfers um 8 Uhr. Laut Polizeisprecher Thilo Cablitz wird er durch die Haupttür ins Haus gelangen. Er könne dann auch entscheiden, ob er Polizeibegleitung will. Von einer Räumung sei indes nichts bekannt.

7.40 Uhr: Nach einer Gerichtsentscheidung vom Mittwoch dürfen Vertreter des Eigentümers nicht mit in das Haus. Anders als geplant könnte nun allerdings die Bauaufsicht des Bezirks doch jemanden dazu schicken, hieß es von der Polizei. Die Bewohner des Hauses „Rigaer 94“ und ihre Unterstützer hatten schon lange Widerstand gegen die Begehung des Hauses angekündigt und immer wieder mit Gewalt gedroht.

7.25 Uhr: Die Lage vor dem Haus an der Rigaer Straße 94 ist noch ruhig. Der Prüfingenieur soll um 8 Uhr kommen. Polizeisprecher Thilo Cablitz: „Wir sind wegen eines Schutzersuchens tätig.“ Sollte das aus Sicht des Betroffenen nicht nötig sein, „werden wir auch nicht in das Gebäude reingehen“. Derzeit seien etwa 350 Polizeikräfte im Einsatz.