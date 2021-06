Live-Blog: Brandschutzprüfung an der Rigaer Straße 94

Berlin. Nach den Ausschreitungen vor dem Haus „Rigaer 94“ in Berlin-Friedrichshain am Mittwoch hofft die Polizei auf einen ruhigen Einsatz während der geplanten Brandschutzprüfung am Donnerstag. „Der Widerstand gestern war allerdings nur ein Vorgeschmack auf das, was uns erwarten könnte“, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen. Die Nacht sei ruhig verlaufen. Einzig auf dem Schleidenplatz sowie in einer Wohnung in der Liebigstraße habe es Versammlungen gegeben - jedoch ohne größere Ausschreitungen.

Die Polizei bereite sich trotzdem auf viele verschiedene Szenarien vor, hieß es. Im Vordergrund der Einsatzplanung stehe der Schutz des Prüfingenieurs. „Deshalb haben wir am Donnerstag deutlich mehr Einsatzkräfte vor dem Objekt, als im Objekt“, so der Sprecher. Am Morgen waren rund 350 Einsatzkräfte der Polizei vor Ort.