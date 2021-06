Rigaer 94: Hoffest für solidarische Kieze bleibt friedlich

Bis zum frühen Abend ist ein Hoffest des linksextremen Wohnprojekts „Rigaer 94“ in Friedrichshain nach Angaben der Polizei friedlich verlaufen. Die Veranstalter hatten angekündigt, eine coronakonforme Menschenkette um den Block Rigaer Straße/Liebigstraße/Proskauer Straße zu bilden. Damit wolle man zur Solidarität aufrufen für besetzte Wohnobjekte in ganz Berlin und gleichzeitig ein Zeichen setzen gegen die Verdrängung sozial Schwächerer aus der Innenstadt. Die Veranstaltung fand unter dem Motto „Koepibleibt“ statt. Das linksalternative Wohnprojekt „Köpi“ an der Köpenicker Straße in Mitte muss nach einem Urteil des Landesgerichts vom Donnerstag von den Bewohnern unverzüglich verlassen werden. In der Einladung zu dem Hoffest war von einer „Entscheidung der Klassenjustiz“ die Rede.

Widerstand gegen Begehung angekündigt

In den vergangenen zehn Monaten wurden drei Projekte – begleitet von massiven Protesten – geräumt: Die Szenekneipe „Syndikat“ in Neukölln, das von Linksautonomen besetzte Haus „Liebig34“ in Friedrichshain und die Kneipe „Meuterei“ an der Reichenberger Straße in Kreuzberg. Die Bewohner der Rigaer Straße 94 haben derweil selbst heftigen Widerstand gegen eine Brandschutzprüfung durch Eigentümer-Vertreter am nächsten Donnerstag angekündigt. Sie befürchten, dass das Haus als unbewohnbar erklärt werden soll, um die Besetzer so ebenfalls zu verdrängen.