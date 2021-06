Monika Herrmann veröffentlicht Foto mit Autos in Flammen

Berlin. Monika Herrmann, Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, hat am Mittwoch mit einem Posting beim Kurznachrichtendienst Twitter für Empörung gesorgt. Die Grünen-Politiker veröffentlichte dort ein Foto zweier Transporter, die offenbar auf einem Radweg geparkt worden waren. Die beiden Fahrzeuge versah sie mit Flammen-Emojis. Dazu schrieb sie "Markierung lässt an Deutlichkeit nichts missen".

Herrmanns Flammen-Tweet war eine Antwort auf das Posting einer Bürgerinitiative in Pankow, die sich im Bereich der Verkehrspolitik engagiert. Zu sehen war dort ein ebenfalls auf einem Radweg geparktes Auto am Majakowskiring in Niederschönhausen. Dazu fragte die Initiative: "Quiz: was läuft hier schief ?"

Foto: twitter.com/monikaherrmann1

Monika Herrmann provoziert mit Flammen-Emojis - Burkard Dregger spricht von "Grünen-Chaos"

Der "Bild"-Zeitung, die als erstes darüber berichtete, sagte der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin, Benjamin Jendro: „Ob es zielführend ist, wenn eine Bezirksbürgermeisterin derartige Tweets absetzt, muss sie für sich selbst wissen. Sie sollte sich dann aber auch nicht darüber beschweren, wenn Einzelne ihrer Partei eine Mitschuld an hunderten Autobränden zuschreiben.“

Burkard Dregger, Berliner CDU-Fraktionschef, sagte dem Blatt: „Die Berliner müssen sich die Frage stellen, ob sie dieses Grünen-Chaos in ganz Berlin haben wollen. Kein Mensch bei klarem Verstand kann die unklare Haltung der Grünen zu Extremisten und Gewalt verstehen.“

Herrmann selbst ist laut Bericht derzeit im Urlaub und sei nicht zu erreichen gewesen.

Allein in der Zeit zwischen dem 1. März und dem 16. April 2021 wurden in Berlin laut Daten der Senatsinnenverwaltung 53 Autos angezündet. In Herrmanns Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg wurde allein in dieser Zeitspanne neun Fahrzeuge angezündet. In der Auswertung teilt sich damit Friedrichshain-Kreuzberg den unrühmlichen Spitzenplatz gemeinsam mit dem Bezirk Pankow.